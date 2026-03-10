Ramazan Bayramı arefesi 2026: Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre, Ramazan ayının son günü olan Arefe günü mart ayının ortasında idrak edilecek.

Arefe günü olan 19 Mart Perşembe, resmi tatil takvimine göre "yarım gün" olarak kabul ediliyor. Bu da demek oluyor ki, kamu kurumlarında ve birçok özel sektör kuruluşunda mesai saat 13.00'te sona erecek.