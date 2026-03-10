Ramazan Bayramı arefesi 2026: Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?
10.03.2026 09:51
NTV - Haber Merkezi
Ramazan ayının sona ermesine kısa bir zaman kala, bayram hazırlıkları için geri sayım başladı. Bayramın müjdeleyicisi olan arefe gününe 9 gün kaldı.
2026 Ramazan Bayramı arefesi için tarih araştırmaları başladı. Bayramın müjdeleyicisi olan arefe günü aynı zamanda Ramazan ayının son günü olacak ve vatandaşlar son oruçlarını tutacak. Peki, 2026 Ramazan Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?
2026 RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre, Ramazan ayının son günü olan Arefe günü mart ayının ortasında idrak edilecek.
Arefe günü olan 19 Mart Perşembe, resmi tatil takvimine göre "yarım gün" olarak kabul ediliyor. Bu da demek oluyor ki, kamu kurumlarında ve birçok özel sektör kuruluşunda mesai saat 13.00'te sona erecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu.
İşte resmi takvim:
Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım gün)
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar