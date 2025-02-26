Ramazan Bayramı arefesi ne zaman? 2025 Ramazan Arefe tarihi
2025 Ramazan Bayramı arefesinin hangi güne denk geldiğine yönelik araştırmalar, Ramazan ayına az bir zaman kala başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı'nda yapacakları tatili planlamak isteyen vatandaşlar şimdiden planlarına yön vermek istiyor. Peki, Ramazan Bayramı arefesi ne zaman?
1 Mart 2025 tarihinde Ramazan ayı başlayacak ardından da gözler bayram takvimine çevrilecek. Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre, bu yıl üç günlük Ramazan Bayramı mart ayının son, nisan ayının da ilk günlerinde kutlanacak. İşte, 2025 Ramazan Arefe tarihi...