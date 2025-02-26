Ramazan Bayramı arefesi ne zaman? 2025 Ramazan Arefe tarihi

2025 Ramazan Bayramı arefesinin hangi güne denk geldiğine yönelik araştırmalar, Ramazan ayına az bir zaman kala başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı'nda yapacakları tatili planlamak isteyen vatandaşlar şimdiden planlarına yön vermek istiyor. Peki, Ramazan Bayramı arefesi ne zaman?

Ramazan Bayramı arefesi ne zaman? 2025 Ramazan Arefe tarihi - 1

1 Mart 2025 tarihinde Ramazan ayı başlayacak ardından da gözler bayram takvimine çevrilecek. Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre, bu yıl üç günlük Ramazan Bayramı mart ayının son, nisan ayının da ilk günlerinde kutlanacak. İşte, 2025 Ramazan Arefe tarihi...

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Ramazan Bayramı arefesi ne zaman? 2025 Ramazan Arefe tarihi - 2

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Ramazan Bayramı arefe günü, 29 Mart 2025 Cumartesi günü yaşanacak.

Ramazan Bayramı arefesi ne zaman? 2025 Ramazan Arefe tarihi - 3

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?


Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

Ramazan Bayramı arefesi ne zaman? 2025 Ramazan Arefe tarihi - 4

AREFE NE DEMEK?

Arefe, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün olarak tanımlanır.

Arefe günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür.

Öte yandan zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır.

Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.

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