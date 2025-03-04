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Ramazan Bayramı bu yıl ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? (2025 Diyanet gün gün Ramazan Bayramı takvimi)

2025 Ramazan ayına çok az bir zaman kala bayram tarihleri vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bu yıl ilk oruçlarını tutmaya başlayan binlerce kişi, Ramazan Bayramı ile birlikte de kısa bir tatil yapma fırsatı bulabilecek. Peki, 2025 Ramazan Bayramı bu yıl ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı bu yıl ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? (2025 Diyanet gün gün Ramazan Bayramı takvimi) - 1

Bayram Ramazan ayının sonunda kutlandığı için bu isimle anılır. Ramazan kelimesi Arapça bir sözcük olan ramaḍ ("kuru sıcak") kökünden gelir. Bunun nedeni muhtemelen Ramazan orucu ibadeti ilk uygulanmaya başlandığında yaz aylarına tekabül etmesidir.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan Bayramı bu yıl ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? (2025 Diyanet gün gün Ramazan Bayramı takvimi) - 2

Ramazan Bayramı, Şeker Bayramı ya da İftar Bayramı, İslam âleminde oruç tutma ayı olan Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Hicrî takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün Ramazan ayının son günü olan arifedir.

Ramazan Bayramı bu yıl ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? (2025 Diyanet gün gün Ramazan Bayramı takvimi) - 3

RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak ve toplam 3 gün sürecek. Arefe günü ise 29 Mart cumartesi gününe denk geliyor.

Ramazan bayramı 1. günü 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan bayramı 2. günü 31 Mart Pazartesi

Ramazan bayramı 3. günü 1 Nisan Salı (son)

Ramazan Bayramı bu yıl ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? (2025 Diyanet gün gün Ramazan Bayramı takvimi) - 4

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.

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