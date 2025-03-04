Ramazan Bayramı bu yıl ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? (2025 Diyanet gün gün Ramazan Bayramı takvimi)
2025 Ramazan ayına çok az bir zaman kala bayram tarihleri vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bu yıl ilk oruçlarını tutmaya başlayan binlerce kişi, Ramazan Bayramı ile birlikte de kısa bir tatil yapma fırsatı bulabilecek. Peki, 2025 Ramazan Bayramı bu yıl ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?
Bayram Ramazan ayının sonunda kutlandığı için bu isimle anılır. Ramazan kelimesi Arapça bir sözcük olan ramaḍ ("kuru sıcak") kökünden gelir. Bunun nedeni muhtemelen Ramazan orucu ibadeti ilk uygulanmaya başlandığında yaz aylarına tekabül etmesidir.