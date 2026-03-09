Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 2026: Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam yapılacak mı?
09.03.2026 12:54
NTV - Haber Merkezi
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak olan bayram ikramiyelerine çevrildi. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, Beştepe'de yapılacak Kabine Toplantısı ile emekli bayram ikramiyelerinin resmiyet kazanması bekleniyor. 17 milyondan fazla emekli vatandaş "İkramiyeler ne zaman yatacak?", "Bayram ikramiyeleri zamlanacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Peki, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam yapılacak mı?
Her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılan bayram ikramiyeleri için gözler bu haftaya çevrildi. 20 Mart'ta idrak edilecek olan Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyelerinin hesaplara ne zaman yatırılacağı ve bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam yapılacak mı?
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI?
5 bin lira olması beklenen emekliye bayram ikramiyesi bu yıl artmayacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emekli bayram ikramiyelerine beklenen zamma ilişkin olarak şunları söyledi:
"Teklifte emeklilerin bayram ikramiyesine yönelik bir düzenleme bulunmuyor. Bir çalışmamız yok. Bayram ikramiyesinde artış için özel kaynak yaratmamız gerekiyor. Bölgemizde savaş durumu var, tedarik zincirinden dolayı sıkıntılar var, bütçe disiplinine dikkat etmek gerekiyor."
Buna göre; 2026 Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerine bu yıl zam yapılmayacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri geçtiğimiz yıl bayramdan 1 hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlamıştı.
2026 Ramazan Bayramı öncesinde ise 9-18 Mart 2026 tarihleri arasında tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiye ödemelerinin tamamlanması bekleniyor.
İkramiyeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak.