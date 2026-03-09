Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 2026: Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam yapılacak mı?

5 bin lira olması beklenen emekliye bayram ikramiyesi bu yıl artmayacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emekli bayram ikramiyelerine beklenen zamma ilişkin olarak şunları söyledi:

"Teklifte emeklilerin bayram ikramiyesine yönelik bir düzenleme bulunmuyor. Bir çalışmamız yok. Bayram ikramiyesinde artış için özel kaynak yaratmamız gerekiyor. Bölgemizde savaş durumu var, tedarik zincirinden dolayı sıkıntılar var, bütçe disiplinine dikkat etmek gerekiyor."

Buna göre; 2026 Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerine bu yıl zam yapılmayacak.