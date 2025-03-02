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Ramazan Bayramı için geri sayım: 2025 Bayram tatili ne zaman başlayacak, 9 gün mü olacak?

İslam alemi için iki önemli bayramdan birisi olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gözler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2025 dini günler takvimine çevrildi. Özellikle kamu çalışanları ve özel sektör çalışanları bayram tatili süresine odaklandı. Ramazan Bayramı’nda tüm kamu kurumları kapalı olurken benzer şekilde özel ve devlet bankaları hizmet vermeyecek. Yıllık izinleriyle, bayram tatilini birleştirmek isteyen çalışanlar, tatilin uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyor. Peki Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? İşte, Ramazan Bayramı tarihleri 2025…

Ramazan Bayramı için geri sayım: 2025 Bayram tatili ne zaman başlayacak, 9 gün mü olacak? - 1

Müslümanlar için iki önemli bayramdan birisi olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı tarihlerini duyurdu. Ramazan Bayramı süresi boyunca kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Özel sektör ve kamu bankaları faaliyetlerine ara verecek. Belediyeler, muhtarlıklar, valilikler ve diğer birçok kamu kurumu kapalı olacak. Bayram tatilini, yıllık izinleriyle birleştirerek daha uzun soluklu tatil yapmak isteyenler ise bayram tatili tarihlerine odaklandı. Geçtiğimiz yıl bayram tatili uzatılmıştı. Peki Ramazan Bayramı 2025 ne zaman, kaç gün? İşte, Ramazan Bayramı takvimi…

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan Bayramı için geri sayım: 2025 Bayram tatili ne zaman başlayacak, 9 gün mü olacak? - 2

RAMAZAN BAYRAMI 2025 NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre Ramazan ayı bu yıl 1 Mart tarihinde başladı. Bu yıl On bir ayın sultanı 29 gün sürerken ardından bayram tatili başlayacak.

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak ve toplam 3 gün sürecek. Arefe günü ise 29 Mart cumartesi gününe denk geliyor.

Ramazan bayramı 1. günü 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan bayramı 2. günü 31 Mart Pazartesi

Ramazan bayramı 3. günü 1 Nisan Salı (son)

Ramazan Bayramı için geri sayım: 2025 Bayram tatili ne zaman başlayacak, 9 gün mü olacak? - 3

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ SÜRECEK?

Geçtiğimiz yıl alınan karar doğrultusunda kamu kurumu çalışanlarına idari izin ilan edilerek bayram tatili hafta sonları ile beraber toplam 9 gün sürmüştü. Bu yıl ise Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geldiğinden uzatılması beklenmiyor.

Kurban Bayramı tatili ise Haziran ayında idrak edilecek. 2025 yılında Kurban Bayramı tatili ise arefe günüyle birlikte toplam 4.5 gün sürecek.

Ramazan Bayramı için geri sayım: 2025 Bayram tatili ne zaman başlayacak, 9 gün mü olacak? - 4

EMEKLİLERİN GÖZÜ İKRAMİYEDE

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekliye ikramiye ödemesi yapılacak. Bayram ikramiyesi ödemeleri genellikle, bayramdan 1 hafta önce hesaplara aktarılmaya başlanıyor.

Dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık maaşı alanlar, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, gaziler, terörden zarar görenler, şampiyon sporcular ve diğer birçok hak sahibi ikramiyeden yararlanabilecek. Geçtiğimiz yıl ikramiyeler %50 zamla birlikte 3.000 liraya yükselmişti. Önümüzdeki günlerde ikramiyelerde yapılacak artış oranı belli olacak.

Ramazan Bayramı için geri sayım: 2025 Bayram tatili ne zaman başlayacak, 9 gün mü olacak? - 5

BAYRAM TATİLİNDE KAMU KURUMLARI KAPALI OLACAK

Bayram tatilinde belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, noterler, SGK ve diğer tüm kamu kurumları kapalı olacak.

Hastanelerin acil servisleri dışındaki bölümleri kapalı olurken aile sağlığı merkezleri (aile hekimleri) kapalı olacak. Eczaneler ise nöbet sistemine uygun olarak çalışacak.

Ramazan Bayramı için geri sayım: 2025 Bayram tatili ne zaman başlayacak, 9 gün mü olacak? - 6

Kamu ve özel bankaların tamamı kapalı olacağından Borsa İstanbul’da benzer şekilde hizmet vermeyecek.

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