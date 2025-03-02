Ramazan Bayramı için geri sayım: 2025 Bayram tatili ne zaman başlayacak, 9 gün mü olacak?
İslam alemi için iki önemli bayramdan birisi olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gözler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2025 dini günler takvimine çevrildi. Özellikle kamu çalışanları ve özel sektör çalışanları bayram tatili süresine odaklandı. Ramazan Bayramı’nda tüm kamu kurumları kapalı olurken benzer şekilde özel ve devlet bankaları hizmet vermeyecek. Yıllık izinleriyle, bayram tatilini birleştirmek isteyen çalışanlar, tatilin uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyor. Peki Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? İşte, Ramazan Bayramı tarihleri 2025…
Müslümanlar için iki önemli bayramdan birisi olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı tarihlerini duyurdu. Ramazan Bayramı süresi boyunca kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Özel sektör ve kamu bankaları faaliyetlerine ara verecek. Belediyeler, muhtarlıklar, valilikler ve diğer birçok kamu kurumu kapalı olacak. Bayram tatilini, yıllık izinleriyle birleştirerek daha uzun soluklu tatil yapmak isteyenler ise bayram tatili tarihlerine odaklandı. Geçtiğimiz yıl bayram tatili uzatılmıştı. Peki Ramazan Bayramı 2025 ne zaman, kaç gün? İşte, Ramazan Bayramı takvimi…