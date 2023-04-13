Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek? (2023 Diyanet Ramazan Bayramı tarihleri)

Ramazan Bayramı tarihi, ramazan ayının bitmesine kısa bir zaman kala sorgulanmaya başladı. Bahar aylarına girilmesi ve havalarında iyice güzelleşmesiyle birlikte, bayramda kısa bir tatil yapmak isteyen vatandaşlar, bayram takvimini sorguluyor. Peki, 2023 Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek?

Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek? (2023 Diyanet Ramazan Bayramı tarihleri) - 1

2023 Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimi sonrasında, Ramazan Bayramı tarihleri ve tatilin kaç gün olacağı belli oldu. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlayacak?

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Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek? (2023 Diyanet Ramazan Bayramı tarihleri) - 2

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı ve bayram tarihi belli oldu.

Buna göre; Ramazan ayı 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece başlayacak ve 20 Nisan'da sona erecek. Vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak. 21 Nisan 2023 ise bayramın 1. günü olacak.

Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek? (2023 Diyanet Ramazan Bayramı tarihleri) - 3

2023 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek? (2023 Diyanet Ramazan Bayramı tarihleri) - 4

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı, bu yıl 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan 2023 Pazar günü sona erecek.

Buna göre; Ramazan Bayramı tatili bu yıl hafta sonuyla birlikte 3 gün tatil olacak.

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