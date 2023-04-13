Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek? (2023 Diyanet Ramazan Bayramı tarihleri)

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı ve bayram tarihi belli oldu.



Buna göre; Ramazan ayı 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece başlayacak ve 20 Nisan'da sona erecek. Vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak. 21 Nisan 2023 ise bayramın 1. günü olacak.