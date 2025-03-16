Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sonra? Ramazan (Şeker) Bayramı 2025 tarihi
Ramazan Bayramı takvimi mübarek üç ayların son ayı olan ramazan ayını uğurlamaya hazırlanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan (Şeker) Bayramı bu yıl mart ayının son günlerinde başlayacak. Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı'nın bu yılki tarihleri Diyanet tarafından duyuruldu. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sonra?
2025 Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde idrak edilen arefe günü, bu yılın ilk bayramı öncesinde gündeme geldi. Arefe günüyle birlikte ramazan ayının son iftarı yapılacak. Peki, 2025 arefe günü ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?