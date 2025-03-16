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Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sonra? Ramazan (Şeker) Bayramı 2025 tarihi

Ramazan Bayramı takvimi mübarek üç ayların son ayı olan ramazan ayını uğurlamaya hazırlanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan (Şeker) Bayramı bu yıl mart ayının son günlerinde başlayacak. Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı'nın bu yılki tarihleri Diyanet tarafından duyuruldu. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sonra?

Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sonra? Ramazan (Şeker) Bayramı 2025 tarihi - 1

2025 Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde idrak edilen arefe günü, bu yılın ilk bayramı öncesinde gündeme geldi. Arefe günüyle birlikte ramazan ayının son iftarı yapılacak. Peki, 2025 arefe günü ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sonra? Ramazan (Şeker) Bayramı 2025 tarihi - 2

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre bayram arefesi tarihi belli oldu.

buna göre; Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü, 29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak edilecek. Yani 29 Mart'ta bu yılın son orucu tutulacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sonra? Ramazan (Şeker) Bayramı 2025 tarihi - 3

2025 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. İşte bayram günleri:

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)
Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

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