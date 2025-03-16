Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sonra? Ramazan (Şeker) Bayramı 2025 tarihi

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre bayram arefesi tarihi belli oldu.



buna göre; Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü, 29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak edilecek. Yani 29 Mart'ta bu yılın son orucu tutulacak.