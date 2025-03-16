Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili hangi gün başlayacak? Bayram takvimi 2025
Ramazan Bayramı, bu yıl da milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği dini bayramlardan biri olacak. Bayram tarihleri, tatil planları yapanlar ve sevdikleriyle vakit geçirmek isteyenler için büyük önem taşıyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili hangi gün başlayacak?
Ramazan Bayramı'nın 2025 yılındaki tatil takvimi belli oldu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bu dönemde, resmi tatil süresi ve olası idari izin kararları gündemdeki yerini koruyor. Tatil planları yapan vatandaşların, otobüs ve uçak biletlerini erkenden almaları ve konaklama rezervasyonlarını önceden yapmaları tavsiye ediliyor.
Resmi takvime göre bayram tatili, arefe günü yarım gün tatil olarak başlayacak ve üç gün sürecek bayram günleriyle devam edecek.