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Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili hangi gün başlayacak? Bayram takvimi 2025

Ramazan Bayramı, bu yıl da milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği dini bayramlardan biri olacak. Bayram tarihleri, tatil planları yapanlar ve sevdikleriyle vakit geçirmek isteyenler için büyük önem taşıyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili hangi gün başlayacak?

Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili hangi gün başlayacak? Bayram takvimi 2025 - 1

Ramazan Bayramı'nın 2025 yılındaki tatil takvimi belli oldu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bu dönemde, resmi tatil süresi ve olası idari izin kararları gündemdeki yerini koruyor. Tatil planları yapan vatandaşların, otobüs ve uçak biletlerini erkenden almaları ve konaklama rezervasyonlarını önceden yapmaları tavsiye ediliyor.

Resmi takvime göre bayram tatili, arefe günü yarım gün tatil olarak başlayacak ve üç gün sürecek bayram günleriyle devam edecek.  

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili hangi gün başlayacak? Bayram takvimi 2025 - 2

Ramazan Bayramı tatili, genellikle kamu çalışanları için arefe günü yarım gün tatil olarak başlar ve bayramın son gününe kadar devam eder.


Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili hangi gün başlayacak? Bayram takvimi 2025 - 3

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLUR?

Resmi tatil kararlarına göre, arefe günü ile birlikte toplam 3,5 günlük resmi tatil süreci yaşanacak. Şayet tatilin hafta sonu ile birleştirilmesi kararlaştırılırsa, 29 Mart Cumartesi günü başlayan tatil, 2 Nisan Çarşamba akşamı sona erecek. Bu durumda 5 günlük bir tatil planlanabilir.

Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili hangi gün başlayacak? Bayram takvimi 2025 - 4

AREFE VE BAYRAM GÜNLERİ

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)
Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili hangi gün başlayacak? Bayram takvimi 2025 - 5

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN SÜRER Mİ?

Bayram tatilinin 9 güne uzaması için 27-28 Mart perşembe ve cuma günlerinin idari izin kapsamına alınması gerekiyor. Hükümet tarafında yeni bir karar alınmazsa bu yıl bayram tatili yalnızca 3 gün olacak.

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