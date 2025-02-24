Ramazan Bayramı takvimi 2025: Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı tarihi, 2025 Ramazan ayına çok az bir zaman kala vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bu yıl ilk oruçlarını tutmaya başlayacak olan binlerce kişi, Ramazan Bayramı ile birlikte de kısa bir tatil yapma fırsatı bulabilecek. 2025 resmi günler takviminin belli olmasıyla birlikte Ramazan Bayramı'nın bu yıl idrak edileceği tarihler belli oldu. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı takvimi 2025: Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? - 1

2025 Ramazan Bayramı'nın ne zaman idrak edileceğiyle ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bu yıl nisan ayına denk gelen Ramazan Bayramı vesilesiyle tatil yapacak olan vatandaşlar, Ramazan Bayramı tarihlerinin hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan Bayramı takvimi 2025: Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? - 2

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayı bu yıl, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

Ramazan Bayramı takvimi 2025: Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? - 3

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı, 2025 yılında hafta sonuna denk geliyor. 30 Mart 2025 Pazar günü başlayan Ramazan Bayramı 1 Nisan'da sona erecek.

Böylelikle bayram tatili yalnızca 3 gün olacak.

Ramazan Bayramı takvimi 2025: Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? - 4

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü: 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

DAHA FAZLA GÖSTER