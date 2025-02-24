Ramazan Bayramı takvimi 2025: Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

2025 Ramazan Bayramı'nın ne zaman idrak edileceğiyle ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bu yıl nisan ayına denk gelen Ramazan Bayramı vesilesiyle tatil yapacak olan vatandaşlar, Ramazan Bayramı tarihlerinin hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?