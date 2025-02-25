Ramazan Bayramı takvimi 2025: Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek? Bayram tatili kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı tarihi, 2025 Ramazan ayına çok az bir zaman kala vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bu yıl ilk oruçlarını tutmaya başlayacak olan binlerce kişi, Ramazan Bayramı ile birlikte de kısa bir tatil yapma fırsatı bulabilecek. 2025 resmi günler takviminin belli olmasıyla birlikte Ramazan Bayramı'nın bu yıl idrak edileceği tarihler belli oldu. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek? Bayram tatili kaç gün olacak?
2025 Ramazan Bayramı'nın ne zaman idrak edileceğiyle ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bu yıl nisan ayına denk gelen Ramazan Bayramı vesilesiyle tatil yapacak olan vatandaşlar, Ramazan Bayramı tarihlerinin hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?