Ramazan Bayramı tarihi 2026: Bayram ne zaman başlıyor, tatil kaç gün olacak?
09.03.2026 15:36
NTV - Haber Merkezi
Ramazan ayının sona ermesine kısa bir zaman kala bayram tarihi vatandaşların odak noktasında yer almaya başladı. Milyonlarca vatandaşın planlarını şekillendirecek olan Ramazan Bayramı ile birlikte milyonlarca kişi bayram tatiline çıkacak. Bayramın habercisi olan arefe gününe ise kısa bir zaman kaldı. Peki, 2026 Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek, bayram tatili kaç gün olacak? İşte Diyanet takvimine göre 2026 bayram tarihleri.
2026 Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaşın ihtiyaç duyduğu kısa bir tatil için en iyi fırsat olan bayram tatillerinin ilkine bu yıl mart ayında çıkılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte Ramazan Bayramı için tarih belli oldu. Peki, 2026 Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu.
İşte resmi takvim:
Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım Gün)
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
2026 Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlıyor. Arife günü ise 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Bayramın hafta sonuyla birleşmesi, kısa ama keyifli bir mola imkanı sunarken; gözler 16-17-18 Mart tarihlerinin tatil ilan edilip edilmeyeceğine çevrilmiş durumda.
Bu yıl Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bayram tatilinin sadece 3,5 gün olması bekleniyor.