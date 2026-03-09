Ramazan Bayramı tarihi 2026: Bayram ne zaman başlıyor, tatil kaç gün olacak?

2026 Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaşın ihtiyaç duyduğu kısa bir tatil için en iyi fırsat olan bayram tatillerinin ilkine bu yıl mart ayında çıkılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte Ramazan Bayramı için tarih belli oldu. Peki, 2026 Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?