Ramazan Bayramı tarihi 2026: Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?

2026 Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca Müslüman'ın oruç ibadetini yerine getireceği Ramazan ayına çok az bir zaman kaldı. Ramazan ayının gelmesiyle bir ay boyunca oruç tutacak olan vatandaşlar daha sonrasında ise bayram coşkusunu yaşayacak. Sevdikleriyle bayramda gezmek isteyen pek çok kişi ise Ramazan Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiğini merak ediyor. Peki, 2026 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?