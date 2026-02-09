Ramazan Bayramı tarihi 2026: Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?
09.02.2026 11:20
NTV - Haber Merkezi
Manevi huzur dolu Ramazan ayına kısa bir zaman kala, milyonlarca vatandaş 2026 Ramazan Bayramı tarihlerini araştırmaya başladı. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar şimdiden takvimlerini işaretlemeye başladı. 2026 yılında Ramazan Bayramı Mart ayına denk gelerek bahar aylarını bayram coşkusuyla karşılayacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte Diyanet’in 2026 dini günler takvimi ve bayram tarihleri.
2026 Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca Müslüman'ın oruç ibadetini yerine getireceği Ramazan ayına çok az bir zaman kaldı. Ramazan ayının gelmesiyle bir ay boyunca oruç tutacak olan vatandaşlar daha sonrasında ise bayram coşkusunu yaşayacak. Sevdikleriyle bayramda gezmek isteyen pek çok kişi ise Ramazan Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiğini merak ediyor. Peki, 2026 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak ve 30 gün sürecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre bayram tarihleri şu şekilde belirlendi:
Ramazan Bayramı Arefesi 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım gün)
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 Pazar
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?
Ramazan Bayramı resmi tatili normal şartlarda 19 Mart Perşembe öğleden sonra başlayıp pazar akşamı sona erecek (3,5 gün). Ancak kamu çalışanları pazartesi, salı ve çarşamba günlerinin idari izin kapsamına alınması durumunda 9 günlük bir tatil ilanı söz konusu olabilir.
Şu an için hükümetten bu yönde resmi bir açıklama gelmedi. Bayram tatilinin cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 16-17-18-19 Mart tarihlerinin tatil edilme ihtimali düşük gözüküyor.
2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
15 Ocak 2026 Miraç Kandili (Hicri 1447 Recep - 26)
2 Şubat 2026 Berat Kandili (Hicri 1447 - Şaban 14)
19 Şubat 2026 Ramazan Başlangıcı (Hicri 1447 - 1 Ramazan)
16 Mart 2026 Kadir Gecesi (Hicri 1447 - Ramazan 26)
19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe (Hicri 1447- 29 Ramazan)
20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün (Hicri 1447 - 1 Şevval)
21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün (Hicri 1447 - 2 Şevval)
22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün (Hicri 1447 - 3 Şevval)
26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe (Hicri 1447 - 9 Zilhicce)
27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün (Hicri 1447 - 10 Zilhicce)
28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün (Hicri 1447 - 11 Zilhicce)
29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün (Hicri 1447 - 12 Zilhicce)
30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün (Hicri 1447 - 13 Zilhicce)
16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı (Hicri 1448 - 1 Muharrem)
24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili (Hicri 1448 - 11 R.evvel)
10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç (Hicri 1448 - 1 Recep)
10 Aralık 2026 Regaip Kandili (Hicri 1448 - 1 Recep)