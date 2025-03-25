Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, kaç gün sürecek? 2025 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?
Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken gözler tatil süresine çevrildi. Bayram tatilinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken özel ve devlet bankaları çalışmayacak. Üniversiteler, belediyeler, muhtarlıklar, valilikler, noterler, kargo firmaları çalışmayacak. Hastanelerin acil servisleri hizmet vermeye devam ederken eczaneler nöbet sistemine uygun çalışacak. Bayramın başlamasına bir haftadan kısa bir zaman kala “ Bayram tatili uzar mı” sorunun yanıtı gündem oldu. İşte, bayram tatili süresi…
Bayram tatili süresinde yapılacak değişiklikler çalışanların yanı sıra uzun bir tatil planlayan öğrenciler için de merak konusu. Üç günlük Ramazan Bayramı bu sene 30-31 Mart, 1 Nisan tarihlerine isabet ediyor. Bu bakımdan bayram tatili 3,5 gün sürecek. Gözler resmi açıklamalarda! Bayram tatili kaç gün olacak?