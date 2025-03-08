Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? 2025 Ramazan Bayramı tatil takvimi
Ramazan Bayramı, milyonlarca kişinin merakla beklediği tatil dönemlerinden biri. Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayı 3 gün sürecek olan bayramla uğurlanacak. Bayram tatilinin bu yıl 9 gün olup olmayacağı ise merak edilmeye devam ediyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? 2025 Ramazan Bayramı tatil takviminin ayrıntıları...
Milyonlarca çalışan ve öğrenci, 2025 yılı Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Bayram tatilinin hafta sonlarıyla birleştirilerek 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı gündemde.