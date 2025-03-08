Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? 2025 Ramazan Bayramı tatil takvimi

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Bayram tatilinin 9 güne çıkması için 27-28 Mart Perşembe ve Cuma günlerinin de idari izin kapsamına alınması gerekiyor. Hükümetten ve yetkili makamlardan gelecek resmi açıklamalar doğrultusunda, bayram tatilinin süresi netleşecek. Şu an için resmi tatil süresi 4,5 gün olarak görünse de idari izin kararıyla bu süre 9 güne çıkabilir. Özellikle özel sektör çalışanları için tatilin uzatılması işverenlerin inisiyatifinde olacak.