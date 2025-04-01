Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitecek? (2025 Ramazan Bayramı'nın son günü)
Ramazan Bayramı tatili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla 9 güne uzatıldı. Ancak bu karar, sadece kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde idari izin süresinin 3 güne çıkarılmasıyla düzenlendi. Özel sektör çalışanları için ise tatil süresi, resmi takvime uygun olarak 3,5 gün olarak kaldı. Peki, bayram tatili ne zaman bitecek? Ramazan Bayramı'nın son günü ne zaman?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, 2025 Ramazan Bayramı tatili kamu çalışanları için 9 güne uzatıldı. Bu düzenlemeye göre, tatil 29 Mart Cumartesi günü öğleden sonra başlayacak ve 6 Nisan Pazar günü sona erecek. Kamu çalışanları, 7 Nisan Pazartesi günü işbaşı yapacaklar.