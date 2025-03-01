Ramazan Bayramı tatili tarihleri 2025: Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün mü sürecek?

Müslümanlar için iki önemli bayramdan birisi olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı tarihlerini duyurdu. Ramazan Bayramı süresi boyunca kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Özel sektör ve kamu bankaları faaliyetlerine ara verecek. Belediyeler, muhtarlıklar, valilikler ve diğer birçok kamu kurumu kapalı olacak. Bayram tatilini, yıllık izinleriyle birleştirerek daha uzun soluklu tatil yapmak isteyenler ise bayram tatili tarihlerine odaklandı. Geçtiğimiz yıl bayram tatili uzatılmıştı. Peki Ramazan Bayramı 2025 ne zaman, kaç gün? İşte, Ramazan Bayramı takvimi…