Ramazan Bayramı tatili tarihleri 2025: Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün mü sürecek?
İslam alemi için oruç ve ibadet ayı olarak da bilinen Ramazan-ı Şerif başladı. Yüzbinlerce müslüman ilk oruçlarını açarken gözler bayram tatiline çevrildi. Özel sektör çalışanları, öğrenciler, memurlar bayram tatili tarihlerine göre hareket edecek. Ramazan Bayramı bu yıl 29 gün sürecek. Dini günler hicri takvime göre hesaplanırken miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Ramazan Bayramı tatili bu yıl geçtiğimiz seneye göre daha erken başlayacak. Dini günlerden bir gün öncesi ise arefe günü olacak. Peki Ramazan Bayramı tatili ne zaman, 9 gün mü sürecek? İşte, bayram tarihleri…
Müslümanlar için iki önemli bayramdan birisi olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı tarihlerini duyurdu. Ramazan Bayramı süresi boyunca kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Özel sektör ve kamu bankaları faaliyetlerine ara verecek. Belediyeler, muhtarlıklar, valilikler ve diğer birçok kamu kurumu kapalı olacak. Bayram tatilini, yıllık izinleriyle birleştirerek daha uzun soluklu tatil yapmak isteyenler ise bayram tatili tarihlerine odaklandı. Geçtiğimiz yıl bayram tatili uzatılmıştı. Peki Ramazan Bayramı 2025 ne zaman, kaç gün? İşte, Ramazan Bayramı takvimi…