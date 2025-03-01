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Ramazan Bayramı tatili tarihleri 2025: Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün mü sürecek?

İslam alemi için oruç ve ibadet ayı olarak da bilinen Ramazan-ı Şerif başladı. Yüzbinlerce müslüman ilk oruçlarını açarken gözler bayram tatiline çevrildi. Özel sektör çalışanları, öğrenciler, memurlar bayram tatili tarihlerine göre hareket edecek. Ramazan Bayramı bu yıl 29 gün sürecek. Dini günler hicri takvime göre hesaplanırken miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Ramazan Bayramı tatili bu yıl geçtiğimiz seneye göre daha erken başlayacak. Dini günlerden bir gün öncesi ise arefe günü olacak. Peki Ramazan Bayramı tatili ne zaman, 9 gün mü sürecek? İşte, bayram tarihleri…

Ramazan Bayramı tatili tarihleri 2025: Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün mü sürecek? - 1

Müslümanlar için iki önemli bayramdan birisi olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı tarihlerini duyurdu. Ramazan Bayramı süresi boyunca kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Özel sektör ve kamu bankaları faaliyetlerine ara verecek. Belediyeler, muhtarlıklar, valilikler ve diğer birçok kamu kurumu kapalı olacak. Bayram tatilini, yıllık izinleriyle birleştirerek daha uzun soluklu tatil yapmak isteyenler ise bayram tatili tarihlerine odaklandı. Geçtiğimiz yıl bayram tatili uzatılmıştı. Peki Ramazan Bayramı 2025 ne zaman, kaç gün? İşte, Ramazan Bayramı takvimi…

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan Bayramı tatili tarihleri 2025: Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün mü sürecek? - 2

RAMAZAN BAYRAMI 2025 NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre Ramazan ayı bu yıl 1 Mart tarihinde başladı. Bu yıl On bir ayın sultanı 29 gün sürerken ardından bayram tatili başlayacak.

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak ve toplam 3 gün sürecek. Arefe günü ise 29 Mart cumartesi gününe denk geliyor.

Ramazan bayramı 1. günü 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan bayramı 2. günü 31 Mart Pazartesi

Ramazan bayramı 3. günü 1 Nisan Salı (son)

Ramazan Bayramı tatili tarihleri 2025: Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün mü sürecek? - 3

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ SÜRECEK?

Geçtiğimiz yıl alınan karar doğrultusunda kamu kurumu çalışanlarına idari izin ilan edilerek bayram tatili hafta sonları ile beraber toplam 9 gün sürmüştü. Bu yıl ise Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geldiğinden uzatılması beklenmiyor.

Kurban Bayramı tatili ise Haziran ayında idrak edilecek. 2025 yılında Kurban Bayramı tatili ise arefe günüyle birlikte toplam 4.5 gün sürecek.

Ramazan Bayramı tatili tarihleri 2025: Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün mü sürecek? - 4

EMEKLİLERİN GÖZÜ İKRAMİYEDE

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekliye ikramiye ödemesi yapılacak. Bayram ikramiyesi ödemeleri genellikle, bayramdan 1 hafta önce hesaplara aktarılmaya başlanıyor.

Dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık maaşı alanlar, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, gaziler, terörden zarar görenler, şampiyon sporcular ve diğer birçok hak sahibi ikramiyeden yararlanabilecek. Geçtiğimiz yıl ikramiyeler %50 zamla birlikte 3.000 liraya yükselmişti. Önümüzdeki günlerde ikramiyelerde yapılacak artış oranı belli olacak.

Ramazan Bayramı tatili tarihleri 2025: Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün mü sürecek? - 5

BAYRAM TATİLİNDE KAMU KURUMLARI KAPALI OLACAK

Bayram tatilinde belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, noterler, SGK ve diğer tüm kamu kurumları kapalı olacak.

Hastanelerin acil servisleri dışındaki bölümleri kapalı olurken aile sağlığı merkezleri (aile hekimleri) kapalı olacak. Eczaneler ise nöbet sistemine uygun olarak çalışacak.

Ramazan Bayramı tatili tarihleri 2025: Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün mü sürecek? - 6

Kamu ve özel bankaların tamamı kapalı olacağından Borsa İstanbul’da benzer şekilde hizmet vermeyecek.

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