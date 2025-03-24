Ramazan Bayramı tatili uzar mı, 9 gün olacak mı? 2025 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başlarken özel sektör ve kamu kurumu çalışanları bayram tatili süresine odaklandı. Bayram tatilinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken bankalar, kargo firmaları, noterler, belediyeler, valilikler, muhtarlıklar ve diğer birçok işletme kapalı oluyor. Geçtiğimiz yıl bayram tatili idari izin eklenerek 9 güne uzatılmıştı. 2025 yılında bayram hafta sonuna denk geliyor. Peki Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü oldu, kaç gün sürecek? İşte, bayram tatili süresine ilişkin son gelişmeler…
Bayram tatili süresinde yapılacak değişiklikler çalışanların yanı sıra uzun bir tatil planlayan öğrenciler için de merak konusu. Üç günlük Ramazan Bayramı bu sene 30-31 Mart, 1 Nisan tarihlerine isabet ediyor. Bu bakımdan bayram tatili 3,5 gün sürecek. Gözler resmi açıklamalarda! Bayram tatili kaç gün olacak?