Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zaman? Bayram tatili kaç gün sürecek? İşte bayram günleri

Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı için geri sayım sürüyor. Rahmet ve bereket ayı Ramazan, 3 gün sürecek bayramla uğurlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 bayram tarihlerini resmi internet adresi üzerinden paylaştı. Peki, Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zaman? Bayram tatili kaç gün sürecek? İşte bayram günleri

Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zaman? Bayram tatili kaç gün sürecek? İşte bayram günleri - 1

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, çalışanlar başta olmak üzere toplumun büyük kesiminin gözü tatil tarihlerine çevrildi. Bayramda kısa bir tatil yapmak isteyen vatandaşlar,  "bayram ne zaman başlayacak, bayram tatili kaç gün sürecek?" gibi sorulara yanıt arıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zaman? Bayram tatili kaç gün sürecek? İşte bayram günleri - 2

HAFTA SONLARINA DENK GELİYOR

Bu yıl bayramın 2. ve 3. gününün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle tatil süresi kısa olacak.

Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zaman? Bayram tatili kaç gün sürecek? İşte bayram günleri - 3

RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ

20 Nisan arefe günü yarım gün tatil olacak. Ramazan Bayramı dolayısıyla 21, 22 ve 23 Nisan tatil olurken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem pazar gününe hem de Ramazan Bayramı'nın son gününe rastlayacak. Arefe ile birlikte çalışanlar 3,5 gün tatil yapmış olacak.

Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zaman? Bayram tatili kaç gün sürecek? İşte bayram günleri - 4

ARA TATİL İLE BİRLEŞECEK

Bu arada, Milli Eğitim Bakanlığının 17-20 Nisan tarihlerindeki ikinci ara tatilinin bir bölümü de yine Ramazan Bayramı içinde yer alacak.

Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zaman? Bayram tatili kaç gün sürecek? İşte bayram günleri - 5

OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ramazan Bayramı tatili ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Söz konusu karar, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor.

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