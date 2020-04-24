Ramazan davulcularının sahur mesaisi başladı

Sahur vaktinin geleneksel habercileri ramazan davulcuları, aralarında kısa bir değerlendirmede bulunarak ilk mesaileri için sokaklara dağıldı.

Vatandaşları sahura uyandırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Demirören, bu yıl cıorona virüs nedeniyle biraz mutsuz olduğunu belirtti.

Bu yıl vatandaşlardan bahşiş almayacaklarını ifade eden Demirören, tüm vatandaşların salgın bitene kadar evlerinde kalmaları için uyarıda bulundu.