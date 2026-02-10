Ramazan fitre bedeli 2026: Ramazan fitresi ne kadar oldu? 2026 Diyanet fitre ve fidye tutarı belli oldu

2026 Ramazan ayına kısa bir zaman ihtiyaca olan vatandaşlara yardım etmek isteyen binlerce vatandaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2026 ramazan fitre bedeli merak ediyor. Peki, 2026 Ramazan fitresi ne kadar oldu?