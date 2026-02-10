Ramazan fitre bedeli 2026: Ramazan fitresi ne kadar oldu? 2026 Diyanet fitre ve fidye tutarı belli oldu
10.02.2026 13:15
NTV - Haber Merkezi
2026 Ramazan ayına kısa bir zaman ihtiyaca olan vatandaşlara yardım etmek isteyen binlerce vatandaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2026 ramazan fitre bedeli merak ediyor. Peki, 2026 Ramazan fitresi ne kadar oldu?
2026 FİTRE BEDELİ NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 240 TL olarak belirledi.
FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?
Fitre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vâcip olmakla birlikte, fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için Ramazan ayı içinde de verilebilir.
Hadislerde fitre miktarı; buğday, arpa, hurma veya kuru üzümden Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde kullanılan ölçü birimi esas alınarak belirlenmiştir. Fitrenin bu sayılan ürünlerden belirlenmesinde, o günkü toplumun ekonomik şartları ve temel gıda maddelerinden hareketle kişinin günlük gıda ihtiyacının dikkate alındığı anlaşılmaktadır.