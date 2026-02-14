Ramazan hazırlıklarında hurma, helva ve tahine yoğun talep

Helvacı Nurettin Yıldız ise satışlarla ilgili konuşurken; tahin, pekmez ve helvaların da revaçta olduğunun altını çizdi. Met helvasının daha çok hediyelik bir lezzet olduğunu ancak Ramazan ayında sofralarda da çokça tercih edildiğini belirtti. Susam ve tahine de talep olduğunu dile getiren Yıldız, Met helvasının kilosunun 420, sade helvanın 320, pekmezlerin ise 250 TL'den satışa sunulduğunu ifade etti.