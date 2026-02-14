Ramazan hazırlıklarında hurma, helva ve tahine yoğun talep
İHA
Eskişehir'de vatandaşların Ramazan ayı hazırlıkları başladı. Alışverişlerde hurma ve helvaya yoğun talep gösteriliyor.
Ramazan ayı için geri sayım başladı. Eskişehirlilerin de Ramazan ayı hazırlıkları devam ediyor. Ramazan sofralarının olmazsa olmazlarından hurma ve helvanın satışında yoğunluk yaşanıyor. Hurmanın kilosunun güncel fiyatı şu an için ortalama 120-650 TL arasında değişiklik gösterirken, helva da ise güncel fiyatlar ortalama 320 TL'yi buluyor.
YUMUŞAK VE AZ ŞEKERLİ HURMALAR TERCİH EDİLİYOR
Hurma satışlarıyla ilgili konuşan kuruyemişçi Ahmet Döner, Ramazan'ın gelmesiyle tezgahlarda da çeşitlilik olduğunu belirtti. Döner, hazırlıklar için İran, Irak, Medine, Kudüs ve Mebrum hurmalarını satışa sunduklarını ve hurmanın yumuşak ve az şekerli olması sebebiyle Kudüs, Medine ve Mebrum hurmalarının çok tercih edildiğini söyledi.
TAHİN, PEKMEZ VE HELVA REVAÇTA
Helvacı Nurettin Yıldız ise satışlarla ilgili konuşurken; tahin, pekmez ve helvaların da revaçta olduğunun altını çizdi. Met helvasının daha çok hediyelik bir lezzet olduğunu ancak Ramazan ayında sofralarda da çokça tercih edildiğini belirtti. Susam ve tahine de talep olduğunu dile getiren Yıldız, Met helvasının kilosunun 420, sade helvanın 320, pekmezlerin ise 250 TL'den satışa sunulduğunu ifade etti.