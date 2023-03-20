Ramazan hilali göründü mü, ne zaman görülecek? Tarih açıklaması geldi

Ramazan hilalinin Türkiye ve Suudi Arabistan'dan da görülebileceğini aktaran İşlek, "Hava bulutlu ve yağmurlu olursa hilali görme sıkıntısı olur ancak havanın açık olduğu yerlerde ramazan hilali mutlaka görülecek. Bu ay sorunsuz bir ay. Bütün ülkeler birlik ve beraberlik içinde ramazan ayına başlayacaktır diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Astronom Hümeyra Nur İşlek, 21 Nisan'da görülmesi beklenen şevval (Ramazan Bayramı) hilalinin, Avrupa ve Afrika'dan itibaren görülmeye başlanacağını dile getirerek, "Bizim için önemli olan, dünyanın herhangi bir yerinden hilalin ilk defa gözükmesidir. İlla bizim ülkemizden veya bulunduğumuz şehirden gözükecek, diye bir şartımız yok. O yüzden hilal herhangi bir yerde gözükse bizim için kameri ay başlamış demektir." diye konuştu.