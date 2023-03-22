Ramazan imsakiyesi 2023: Sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin sahur vakitleri

2023 sahur saatleri, Ramazan ayının ilk orucuna bu gece kalkacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2023 ramazan imsakiyesiyle birlikte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin sahur ve iftar saatleri belli oldu. İşte 2023 il il sahur vakitleri.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 Ramazan imsakiyesi sonrasında İstanbul'da sahur ve iftar saatleri belli oldu.
Buna göre; İstanbul'da ilk sahur bu gece saat 05.31'de yapılacak. İlk iftar ise 23 Mart 2023 Perşembe akşamı saat 19.25'de açılacak.
Ankara sahur saatleri de Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2023 imsakiyesi sonrasında belli oldu.
Buna göre; Ankara ilk sahur bu gece saat 05.17'de yapılacak. İlk iftar ise 23 Mart 2023 Perşembe akşamı saat 19.10'de açılacak.
2023 yılı İzmir sahur vakitleri, Diyanet İşleri tarafından açıklandı.
Buna göre; İzmir'de ilk sahur bu gece saat 05.42'de yapılacak. İlk iftar ise 23 Mart 2023 Perşembe akşamı saat 19.32'de açılacak.
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.
İlk imsak yarın saat 04.33'te Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da 18.25'te Iğdır'da yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak saat 05.43'te Çanakkale'de olacak, son iftar ise 19.35'te Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.
İlk gün Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa oruç tutulacak.