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Ramazan imsakiyesi 2024: İftar ve sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir'de iftara ne kadar kaldı? (11 Mart 2024 il il iftar ve sahur vakitleri)

İftar ve sahur vakitleri, ramazan ayının gelişi ve ilk oruçların tutulmaya başlamasıyla birlikte merak ediliyor. Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla, "İftar saat kaçta yapılacak, iftara ne kadar kaldı?" sorguları hız kazanmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 ramazan imsakiyesiyle birlikte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki, iftar ve sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir'de iftara ne kadar kaldı?

Ramazan imsakiyesi 2024: İftar ve sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir'de iftara ne kadar kaldı? (11 Mart 2024 il il iftar ve sahur vakitleri) - 1

Mübarek ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü başladı. Ramazan ayının ilk gününde oruç ibadetini yapmaya başlayan vatandaşlar, sahur saatleri ardından iftar vakitlerine odaklandı. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2024 ramazan imsakiyesiyle birlikte, 11 Mart tarihli İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin sahur ve iftar saatleri belli oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan imsakiyesi 2024: İftar ve sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir'de iftara ne kadar kaldı? (11 Mart 2024 il il iftar ve sahur vakitleri) - 2

İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Ramazan imsakiyesi sonrasında İstanbul'da sahur ve iftar saatleri belli oldu.

İstanbul'da ilk oruç bugün (11 Mart) 19.13'da açılacak.

Ramazan imsakiyesi 2024: İftar ve sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir'de iftara ne kadar kaldı? (11 Mart 2024 il il iftar ve sahur vakitleri) - 3

ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara iftar saatleri de Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2024 imsakiyesi sonrasında belli oldu.

Buna göre; Ankara'da ilk gün iftarı 18.58'de yapılacak.

Ramazan imsakiyesi 2024: İftar ve sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir'de iftara ne kadar kaldı? (11 Mart 2024 il il iftar ve sahur vakitleri) - 4

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

2024 yılı İzmir iftar vakitleri, Diyanet İşleri tarafından açıklandı.

İzmir'de ilk oruç bugün 19.21'de açılacak.

Ramazan imsakiyesi 2024: İftar ve sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir'de iftara ne kadar kaldı? (11 Mart 2024 il il iftar ve sahur vakitleri) - 5

TÜM İLLERİN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

On bir Ayın Sultanı Ramazan ayının birinci günü, 11 Mart akşamı (bugün) açılacak olan iftar ile nihayete kavuşacak.

Bu yıl; Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

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