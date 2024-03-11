Ramazan imsakiyesi 2024: İftar ve sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir'de iftara ne kadar kaldı? (11 Mart 2024 il il iftar ve sahur vakitleri)
İftar ve sahur vakitleri, ramazan ayının gelişi ve ilk oruçların tutulmaya başlamasıyla birlikte merak ediliyor. Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla, "İftar saat kaçta yapılacak, iftara ne kadar kaldı?" sorguları hız kazanmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 ramazan imsakiyesiyle birlikte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki, iftar ve sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir'de iftara ne kadar kaldı?
Mübarek ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü başladı. Ramazan ayının ilk gününde oruç ibadetini yapmaya başlayan vatandaşlar, sahur saatleri ardından iftar vakitlerine odaklandı. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2024 ramazan imsakiyesiyle birlikte, 11 Mart tarihli İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin sahur ve iftar saatleri belli oldu.