Ramazan imsakiyesi 2026: İlk sahur ve ilk oruç ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 2026 Ramazan imsakiyesi
16.02.2026 09:25
Aydın Kayar
Maneviyatın, bereketin ve paylaşmanın en güzel olduğu zaman dilimi olan 2026 Ramazan ayı için geri sayım başladı. Milyonlarca Müslüman, 2026 yılı Ramazan ayı için bekleyişini sürdürürken, yılın ilk sahuruna ve ilk orucuna sadece 3 gün kaldı. Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan ve ilk sahurlarını ne zaman yapacağını merak eden vatandaşlar ise 2026 Ramazan imsakiyesini araştırıyor. 2026 Ramazan imsakiyesi ile İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde ilk iftar ve ilk sahur saat kaçta? İşte gün gün 2026 Ramazan takvimi.
2026 RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayının idrak edileceği tarih belli oldu.
Buna göre; 2026 Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart Perşembe arefe günüyle birlikte veda edecek.
İLK SAHUR VE İLK ORUÇ NE ZAMAN?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece kalkacak. İlk oruç ise 19 Şubat günü sabah ezanıyla birlikte tutulmaya başlanacak.
Ramazan'ın ilk gününde Türkiye'nin dört bir yanında iftar ve sahur saatleri farklılık gösterecek. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere öne çıkan illerin ilk sahur ve iftar vakitleri.
İSTANBUL'DA İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
İstanbul'da ilk sahur 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece saat 06.22'de yapılacak. İlk iftar ise 19 Şubat Perşembe günü saat 18.49'da açılacak. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ilk gün toplam 12 saat 27 dakika oruç tutmuş olacak.
ANKARA'DA İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Ankara'da ilk sahur saat 06.06'da yapılacak. İlk iftar ise saat 18.35'da açılacak. Ankara'da yaşayan vatandaşlar ilk gün toplam 12 saat 29 dakika oruç tutacak.
İZMİR'DE İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
İzmir'de ilk sahur saat 06.29'da yapılacak. İzmir'de yaşayan vatandaşlar ilk iftarlarını akşam saat 19.00'da yapacak. İzmir'de ilk gün toplam 12 saat 31 dakika oruç tutulacak.
İL İL 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ
