Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç ayın kaçında tutulacak? İşte Ramazan ayı imsakiyesi

İçinde bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ni barındıran Ramazan ayının başlamasını heyecanla bekleyen Müslümanlar, 2023 tarihini ve imsakiye bilgilerini gözden geçiriyor.
On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.
Üç gün sürecek Ramazan Bayramı ise 21 Nisan'da başlayacak ve bayramın son günü 23 Nisan olacak.
Diyanet İşleri Başkanlığının "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, 2023 yılına ait ramazan imsakiye bilgilerini paylaştı. Vatandaşlar, "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sayfasında yer alan "İmsakiye" bölümünde il il Ramazan imsakiyelerini görüntüleyebiliyor.
Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 17 Nisan'da idrak edilecek.