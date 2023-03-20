Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç ayın kaçında tutulacak? İşte Ramazan ayı imsakiyesi

Ramazan başlangıcı ülkelere göre farklılık gösteriyor. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle her yıl Ramazan Ayı başlangıcı bir önceki yıla göre 10 - 11 gün daha erken başlıyor. Türkiye'de Ramazan ayı başlangıç tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılıyor. Peki, bu yıl Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç ayın kaçında tutulacak? İşte Ramazan ayı imsakiyesi...

Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç ayın kaçında tutulacak? İşte Ramazan ayı imsakiyesi - 1

İçinde bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ni barındıran Ramazan ayının başlamasını heyecanla bekleyen Müslümanlar, 2023 tarihini ve imsakiye bilgilerini gözden geçiriyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç ayın kaçında tutulacak? İşte Ramazan ayı imsakiyesi - 2

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç ayın kaçında tutulacak? İşte Ramazan ayı imsakiyesi - 3

RAMAZAN BU YIL 29 GÜN SÜRECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.

Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç ayın kaçında tutulacak? İşte Ramazan ayı imsakiyesi - 4

BAYRAM TAKVİMİ

Üç gün sürecek Ramazan Bayramı ise 21 Nisan'da başlayacak ve bayramın son günü 23 Nisan olacak. 

Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç ayın kaçında tutulacak? İşte Ramazan ayı imsakiyesi - 5

2023 İMSAKİYESİ PAYLAŞILDI

Diyanet İşleri Başkanlığının "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, 2023 yılına ait ramazan imsakiye bilgilerini paylaştı. Vatandaşlar, "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sayfasında yer alan "İmsakiye" bölümünde il il Ramazan imsakiyelerini görüntüleyebiliyor.

Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç ayın kaçında tutulacak? İşte Ramazan ayı imsakiyesi - 6

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 17 Nisan'da idrak edilecek.

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