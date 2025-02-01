Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan ayına kaç gün kaldı? 2025 Diyanet takvimi

Mübarek üç ayların içerisinde olan vatandaşların gündeminde Ramazan ayı var. Mübarek ay boyunca oruç tutacak olan vatandaşlar, Ramazan ayına kaç gün kaldığını merak ediyor. Peki, Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan ayına kaç gün kaldı?

Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan ayına kaç gün kaldı? 2025 Diyanet takvimi - 1

Ramazan ayı, İslam alemi için büyük bir manevi öneme sahiptir. Oruç ibadetinin yerine getirildiği bu mübarek ay, her yıl hicri takvime göre hesaplanır ve miladi takvimde farklı tarihlere denk gelir. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan ayına kaç gün kaldı? 2025 Diyanet takvimi - 2

RAMAZAN AYININ İLK GÜNÜ

2025 Ramazan Ayı başlangıç ve bitiş tarihleri
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takviminde belirlendi. 2025 yılında Ramazan ayı  bu yıl, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.  Bu süreç boyunca Müslümanlar oruç tutacak, ibadetlerini yerine getirecek ve manevi olarak kendilerini yenileyecekler.

Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan ayına kaç gün kaldı? 2025 Diyanet takvimi - 3

RAMAZAN AYI NE ZAMAN SONA ERECEK?

26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan ayına kaç gün kaldı? 2025 Diyanet takvimi - 4

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Üç gün sürecek Ramazan Bayramı ise mart ayında idrak edilecek.

Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan ayına kaç gün kaldı? 2025 Diyanet takvimi - 5

2025 Ramazan Bayramı ve denk geldiği günler şöyle;

Arefe günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)

Ramazan Bayramı birinci gün: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı ikinci gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı üçüncü gün: 1 Nisan 2025 Salı

Ramazan ile ilgili güncel bilgiler ve dini takvim detayları için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi duyurularını takip edebilirsiniz.


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