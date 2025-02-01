Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan ayına kaç gün kaldı? 2025 Diyanet takvimi
Mübarek üç ayların içerisinde olan vatandaşların gündeminde Ramazan ayı var. Mübarek ay boyunca oruç tutacak olan vatandaşlar, Ramazan ayına kaç gün kaldığını merak ediyor. Peki, Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan ayına kaç gün kaldı?
Ramazan ayı, İslam alemi için büyük bir manevi öneme sahiptir. Oruç ibadetinin yerine getirildiği bu mübarek ay, her yıl hicri takvime göre hesaplanır ve miladi takvimde farklı tarihlere denk gelir. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...