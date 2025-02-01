Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan ayına kaç gün kaldı? 2025 Diyanet takvimi

Ramazan ayı, İslam alemi için büyük bir manevi öneme sahiptir. Oruç ibadetinin yerine getirildiği bu mübarek ay, her yıl hicri takvime göre hesaplanır ve miladi takvimde farklı tarihlere denk gelir. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...