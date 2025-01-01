Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 ilk ramazan orucu tarihi

Recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar başladı. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. Üç ayların başlaması ile ramazan ayının ilk gün tarihi ve oruç tutulacak ilk gün merak konusu oldu. Peki, 2025 ramazan orucu ne zaman başlıyor?

Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 ilk ramazan orucu tarihi - 1

Üç ayların manevi atmosferine girildi. Ramazan ile beraber oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, ilk sahur ve iftar heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak. İşte, 2025 ilk ramazan orucu tarihi...

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 ilk ramazan orucu tarihi - 2

2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Ramazan ayının birinci günü 2025'de mart ayına denk geliyor.

Ramazan bu sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 ilk ramazan orucu tarihi - 3

İLK ORUÇ NE ZAMAN?

İlk oruç için vatandaşlar 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkacak. Yani 1 Mart'ta vatandaşlarlar ilk gün oruçlarını tutacak.

26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 ilk ramazan orucu tarihi - 4

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

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