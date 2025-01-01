Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 ilk ramazan orucu tarihi

Üç ayların manevi atmosferine girildi. Ramazan ile beraber oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, ilk sahur ve iftar heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak. İşte, 2025 ilk ramazan orucu tarihi...