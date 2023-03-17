Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte 2023 Ramazan takvimi

Ramazan ayının başlamasına sayılı gün kaldı.. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle her yıl Ramazan Ayı başlangıcı bir önceki yıla göre 10 - 11 gün daha erken başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimine göre bu yıl Ramazan'ın ilk orucu mart ayının son günlerinde tutulacak. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte 2023 Ramazan takvimi

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte 2023 Ramazan takvimi - 1

Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı için geri sayım devam ediyor. Ramazan orucu, Ramazan ayında tutulduğundan ve Ramazan ayı da ay takvimine göre her sene değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle, Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekmektedir. Ramazan başlangıcı ülkelere göre farklılık gösteriyor. Türkiye'de  Ramazan ayı başlangıç tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte 2023 Ramazan takvimi - 2

İLK İORUÇ NE ZAMAN?

Takvime göre, ilk oruç 23 Mart 2023’te tutulacak. Oruç tutacak olan vatandaşlar, 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece ilk sahura kalkacak.

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte 2023 Ramazan takvimi - 3

RAMAZAN KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün sürer. Bu yıl Ramazan Ayı 29 gün sürecek.

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte 2023 Ramazan takvimi - 4

RESMİ TATİL TAKVİMİNE GÖRE BAYRAM TARİHİ

Yılın ilk günü olan 1 Ocak Pazar ile başlayan resmi tatil takvimi, 20 Nisan'daki yarım gün Ramazan Bayramı arifesi tatiliyle devam edecek. Ramazan Bayramı dolayısıyla 21, 22 ve 23 Nisan tatil olacak.

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte 2023 Ramazan takvimi - 5

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesinde idrak ediliyor. iyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte Kadir Gecesi'nin bu yıl hangi tarihe denk geldiği belli oldu. Buna göre; 23 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte 2023 Ramazan takvimi - 6

KADİR GECESİ ANLAM VE ÖNEMİ

İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.

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