Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte 2023 Ramazan takvimi

Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı için geri sayım devam ediyor. Ramazan orucu, Ramazan ayında tutulduğundan ve Ramazan ayı da ay takvimine göre her sene değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle, Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekmektedir. Ramazan başlangıcı ülkelere göre farklılık gösteriyor. Türkiye'de Ramazan ayı başlangıç tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılıyor.
Takvime göre, ilk oruç 23 Mart 2023’te tutulacak. Oruç tutacak olan vatandaşlar, 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece ilk sahura kalkacak.
Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün sürer. Bu yıl Ramazan Ayı 29 gün sürecek.
Yılın ilk günü olan 1 Ocak Pazar ile başlayan resmi tatil takvimi, 20 Nisan'daki yarım gün Ramazan Bayramı arifesi tatiliyle devam edecek. Ramazan Bayramı dolayısıyla 21, 22 ve 23 Nisan tatil olacak.
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesinde idrak ediliyor. iyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte Kadir Gecesi'nin bu yıl hangi tarihe denk geldiği belli oldu. Buna göre; 23 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek
İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.