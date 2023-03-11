Ramazan ne zaman? Bayrama ne kadar kaldı? İşte Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı tarihleri

Mart ayının ortalarına doğru Ramazan ayı takvimi merak konusu oldu. 30 günlük orucun sona ermesinin ardından Ramazan Bayramı için hazırlıklar başlayacak. Peki, Ramazan ne zaman? Bayrama ne kadar kaldı?
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023 yılında mart ayına denk geliyor.
2023'te Ramazan ayı 23 Mart'ta başlayacak. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. 2023'te son oruç 20 Nisan'da tutulacak.
Ramazan Bayramı’nın 1. günü 21 Nisan'da idrak edilecek.
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar