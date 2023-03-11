Ramazan ne zaman? Bayrama ne kadar kaldı? İşte Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı tarihleri

23 Ocak'ta başlayan "üç aylar"ın sonuncusu olan Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Diyanet tarafından paylaşılan takvime göre, bu yıl mart ayında başlayacak olan Ramazan ayı, üç gün sürecek Ramazan Bayramı ile uğurlanacak. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Bayrama ne kadar kaldı?

Ramazan ne zaman? Bayrama ne kadar kaldı? İşte Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı tarihleri - 1

Mart ayının ortalarına doğru Ramazan ayı takvimi merak konusu oldu. 30 günlük orucun sona ermesinin ardından Ramazan Bayramı için hazırlıklar başlayacak. Peki, Ramazan ne zaman? Bayrama ne kadar kaldı?

Ramazan ne zaman? Bayrama ne kadar kaldı? İşte Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı tarihleri - 2

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023 yılında mart ayına denk geliyor.

Ramazan ne zaman? Bayrama ne kadar kaldı? İşte Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı tarihleri - 3

RAMAZAN AYI TAKVİMİ

2023'te Ramazan ayı 23 Mart'ta başlayacak. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. 2023'te son oruç 20 Nisan'da tutulacak.

Ramazan ne zaman? Bayrama ne kadar kaldı? İşte Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı tarihleri - 4

2023 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı’nın 1. günü 21 Nisan'da idrak edilecek.

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

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