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Ramazan ne zaman bitiyor, kaç gün oruç tutulacak?

Üç ayların sonuncusu Ramazan ayı bu yıl 23 Mart Perşembe günü itibariyle başladı. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle her yıl Ramazan Ayı başlangıcı bir önceki yıla göre 10 - 11 gün daha erken başlıyor. Ramazan'ın süresi de yıllara göre değişiyor. Peki, bu yıl Ramazan ne zaman başlayacak, oruç kaç gün sürecek?

Ramazan ne zaman bitiyor, kaç gün oruç tutulacak? - 1

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan ne zaman bitiyor, kaç gün oruç tutulacak? - 2

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, kameri takvime göre ayın dünya etrafında döndüğü sürenin 29 gün ve bir kaç saat olduğunu söyledi.

Ramazan ne zaman bitiyor, kaç gün oruç tutulacak? - 3

Ramazanın bazen 29, bazen de 30 gün sürmesinin ayın dünya etrafında dönme süresiyle ilgili olduğuna işaret eden Bozkurt, "Bu ramazan da 29 gün sürecek." dedi.

Ramazan ne zaman bitiyor, kaç gün oruç tutulacak? - 4

DÜNYA GENELİNDE ORUÇ SÜRELERİ 13 İLA 15 SAAT ARASINDA OLACAK 

Kutsal ramazanda, dünyanın farklı bölgelerindeki Müslümanlar, kendi coğrafyalarında ibadetlerini yerine getirmeye devam ederken, oruç tutma süreleri de yarımküre ve enlemlere göre farklılık gösteriyor.

Dünya'da Kuzey Yarım Küre'de ilkbahar, Güney Yarım Küre'de sonbahar mevsiminin yaşandığı günlere denk gelen bu ramazanda oruç tutma süreleri, kuzeyden güneye azalan gün ışığı sürelerine bağlı olarak güneydeki yerleşimlerden kuzeydeki yerleşimlere gidildikçe uzuyor.

Ramazanda dünya genelinde oruç tutma süreleri 13 ile 15 saat arasında değişecek.

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