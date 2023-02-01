Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi ay?

İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar 23 Ocak Pazartesi günü başladı. Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı için de kısa bir süre kaldı.
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Bu nedenle 2023 Ramazan ayı mart ayına denk geliyor.
2023 Dini günler takvimine göre 23 Mart günü başlayacak olan Ramazan ay, 20 Nisan'da son bulacak.
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar