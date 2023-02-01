Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi ay?

Mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte gözler Ramazan tarihine çevrildi. 11 ayın sultanı Ramazan bu yıl mart ayı itibariyle başlayacak. Peki, Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi ay tutulacak?

Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi ay? - 1

İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar 23 Ocak Pazartesi günü başladı. Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı için de kısa bir süre kaldı.

Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi ay? - 2

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Bu nedenle 2023 Ramazan ayı mart ayına denk geliyor.

Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi ay? - 3

2023 RAMAZAN NE ZAMAN?

2023 Dini günler takvimine göre 23 Mart günü başlayacak olan Ramazan ay, 20 Nisan'da son bulacak.

Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi ay? - 4

RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

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