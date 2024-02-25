Ramazan orucu ne zaman başlıyor? 2024 Ramazan 1. gün tarihi
Üç ayların son kandili olan Berat Kandili'nin de geride kalmasıyla vatandaşlar 2024 Ramazan ayı tarihine odaklandı. Bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde hissedildiği yılın en hayırlı ayı olarak büyük özlemle beklenen Ramazan, bu yıl mart ayında idrak edilecek. Peki, Ramazan orucu ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak?
Her yıl, bir önceki yıla göre biraz daha geriye doğru gelen ramazan ayı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hicri takvim aracılığıyla hesaplanıyor. 2024 Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslümanların oruç ibadetini idrak ettiği mübarek Ramazan ayının başlayacağı tarih, 2024 dini günler takvimi ile Diyanet tarafından. İşte, 2024 ramazan ayı takvimi...