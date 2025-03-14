"Ramazan Sokağı" oluşturuldu: Ramazanın manevi ruhunu okullarına yansıttılar
Sivas'ın Hafik ilçesindeki Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi’nde, ramazanın maneviyatını öğrencilere aşılamak için 'Ramazan Sokağı' oluşturuldu. Eski ramazan sokaklarından esinlenerek yapılan sokağın tüm çalışmasını ve kullanılan materyallerini de öğrenciler kendi elleriyle yaptı.
Hafik ilçe merkezindeki Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi’nde, bu yıl ramazan ayının maneviyatını tüm öğrencilere daha iyi anlatmak için farklı bir uygulama yapıldı. Okulun 3'üncü katında bulunan koridorun bir bölümü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sümeyye Yılmaz'ın öncülüğünde 'Ramazan Sokağı'na dönüştürüldü. Ramazan ile ilgili sözler, süslemeler, gölge oyunları bölümü, hatıra alanı gibi birçok detayın düşünüldüğü sokakta yer alan materyallerin tümü, okul öğrencileri tarafından bizzat yapıldı. Aynı zamanda ramazanın başlamasıyla birlikte okul yöneticileri ve öğrenciler bir akşam birlikte okulda iftar yaptı. Osmanlı dönemi eğlencelerinin de eklendiği okulda öğrenciler, ramazan ayının manevi özelliklerini tanıma fırsatı buldu. Öğrenciler çeşitli gösteriler, ramazan davulu ve maniler, Karagöz-Hacivat oyunu gibi etkinlikler ile eğlenceli anlar yaşadı.