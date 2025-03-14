"Ramazan Sokağı" oluşturuldu: Ramazanın manevi ruhunu okullarına yansıttılar

"ÖĞRENCİLERİN GAYRETİYLYE ORTAYA ÇIKTI"

Ramazan Sokağı'nın hazırlanmasında emek veren okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sümeyye Yılmaz ise “Bu fikri biz öğretmenler toplantısında konuşmuştuk, ama bir köşe olarak konuşmuştuk. Her sene ramazan ayı geldiğinde bir köşemiz olur. Ama bu sene daha farklı ve ramazanın manevi atmosferini yaşamak istedik. Bunun içinde öğrencilerimizle bir toplantı yaptık. Daha sonra da tüm sınıflarımıza duyurduk. Öğrencilerimiz de çok yetenekli oldukları için bunları değerlendirerek böyle bir sokak ortaya çıkardık. Tamamı öğrencilerin ve bizim gayretimizle ortaya çıktı. Burada ramazanın ilk günü sahura kalkacağımız gece, davullarla, manilerle böyle bir başlangıç yaptık. Daha sonra da sokağımızın açılışını yaptık. Burada ramazan şerbeti ikramımız oldu. Bunu evde kendim yaptım. Daha sonra da iftar programımızı dualarla yaptık. Ayrıca eğlence programları da yaptık. Öğrencilerimiz çok eğlendiler. Herkesten de güzel dönüşler aldık" diye konuştu.





