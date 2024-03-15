Ramazan temalı cuma mesajları: Kısa, uzun, anlamlı, dilek ve dua içeren cuma mesajları bir arada
Ramazan temalı cuma mesajları paylaşımları erken saatlerden itibaren başladı. 15 Mart tarihinde cuma namazı için camilere gidecek olan Müslümanlar bir yandan da cuma mesajları paylaşımında bulunuyor. Sevdikleriyle dilek ve dualarını paylaşmak isteyen vatandaşlar, cuma mesajları seçeneklerini araştırıyor. Anlamlı, kısa ve uzun cuma mesajlarını derledik.
Mübarek Ramazan ayının ilk cumasını kutlamak isteyen vatandaşlar, kalplerinden geçen dilekleri ve duaları cuma mesajları aracılığıyla iletiyor. Instagram ve "X" hesabı üzerinden paylaşabileceğiniz cuma mesajları seçeneklerini bir araya getirdik.