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Ramazan temalı cuma mesajları: Kısa, uzun, anlamlı, dilek ve dua içeren cuma mesajları bir arada

Ramazan temalı cuma mesajları paylaşımları erken saatlerden itibaren başladı. 15 Mart tarihinde cuma namazı için camilere gidecek olan Müslümanlar bir yandan da cuma mesajları paylaşımında bulunuyor. Sevdikleriyle dilek ve dualarını paylaşmak isteyen vatandaşlar, cuma mesajları seçeneklerini araştırıyor. Anlamlı, kısa ve uzun cuma mesajlarını derledik.

Ramazan temalı cuma mesajları: Kısa, uzun, anlamlı, dilek ve dua içeren cuma mesajları bir arada - 1

Mübarek Ramazan ayının ilk cumasını kutlamak isteyen vatandaşlar, kalplerinden geçen dilekleri ve duaları cuma mesajları aracılığıyla iletiyor.  Instagram ve "X" hesabı üzerinden paylaşabileceğiniz cuma mesajları seçeneklerini bir araya getirdik.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan temalı cuma mesajları: Kısa, uzun, anlamlı, dilek ve dua içeren cuma mesajları bir arada - 2

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

"Mübarek Ramazan ayının ilk Cuma’sında Rabbim, rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket versin inşallah."

"Rahmet ve bereketin bol olduğu bu kutsal Ramazan ayının Cuma gününde dualarınızın kabul olmasını diliyoruz.

"Mübarek cumamızın feyzi üzerinize olsun, dualarınızın Allah katında makbul olmasını niyaz ediyoruz. "

"Kapınıza gelen bir kediye, camınıza konan bir kuşa sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki bu evren bizler kadar onların da. Cumanız mübarek olsun."

"Gölgesinde otur amma... Yaprak senden incinmesin…Hayırlı Cumalar"

"Bugün sizi Allah'a yaklaştırsın ve kalbinizi O'nun sevgisi ve bereketiyle doldursun."

"Ramazan, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun, hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Cumanız Mübarek Olsun. Hayırlı Cumalar."

Ramazan temalı cuma mesajları: Kısa, uzun, anlamlı, dilek ve dua içeren cuma mesajları bir arada - 3

"Rahmet ve bereketiyle insanlığı kuşatan Ramazan ayının ilk Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Bu mübarek günler ülkemiz, milletimiz ve tüm İslâm aleminin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, yeniden dirilişine vesile olsun, bolluk ve bereket getirsin."

"Ya Rabbi bu mübarek Ramazan ve Cuma günü hürmetine: Sana açılan elleri, Sana yönelen gönülleri, Sana bükülen boyunları, Sana yalvaran dilleri ne olur boş çevirme Allah'ım."

"Allah'ın selamı mağfireti bereketi , Ramazan ayının ilk cuma'sında üzerimize olsun. Selam ve dua ile, hayırlı cumalar"

Ramazan temalı cuma mesajları: Kısa, uzun, anlamlı, dilek ve dua içeren cuma mesajları bir arada - 4

UZUN KISA CUMA MESAJLARI

"Allah'ım kabul olmuş bir dua serinliği ver yüreğimize."

"Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim."

"Allah’ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun."

"Allah'ım beni merhametli bir kalp ile güzelleştir, tebessümü adetim eyle. Konuşmamı ibadet, hayatımı saadet, son sözümü kelime-i şehadet eyle"

"Rabbim bu güzel günde dualarımızı cevapsız bırakmasın. Hayırlı cumalar.

Ramazan temalı cuma mesajları: Kısa, uzun, anlamlı, dilek ve dua içeren cuma mesajları bir arada - 5

"Bu Cuma'yı Allah'ın bize bahşettiği nimetlerin bir hatırlatıcısı olarak kutlayalım. Cumamız Mübarek olsun. Cuma bereketiyle sevgimizi mübarek kıl, Allah bize tüm zorlukları birlikte aşabilme gücü versin."

"Rahmet ve bereket dolu Ramazan ayında sofranızda bereket,gönüllerinizde huzur olsun… Hayırlı cumalar."

"Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle"

Ramazan temalı cuma mesajları: Kısa, uzun, anlamlı, dilek ve dua içeren cuma mesajları bir arada - 6

"Cuma bereket günüdür, mağfiret günüdür ve yeni başlangıçların günüdür. Bu günü en iyi şekilde değerlendirelim ve Allah'ın merhametini ve rehberliğini isteyelim. Cuma Mübarek olsun!"

"Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır."

"Dilinizden doğru, gönlünüzden merhamet, aklınızdan adalet eksik olmasın. Hayırlı cumalar."

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