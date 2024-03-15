Ramazan temalı cuma mesajları: Kısa, uzun, anlamlı, dilek ve dua içeren cuma mesajları bir arada

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

"Mübarek Ramazan ayının ilk Cuma’sında Rabbim, rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket versin inşallah."



"Rahmet ve bereketin bol olduğu bu kutsal Ramazan ayının Cuma gününde dualarınızın kabul olmasını diliyoruz.



"Mübarek cumamızın feyzi üzerinize olsun, dualarınızın Allah katında makbul olmasını niyaz ediyoruz. "

"Kapınıza gelen bir kediye, camınıza konan bir kuşa sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki bu evren bizler kadar onların da. Cumanız mübarek olsun."



"Gölgesinde otur amma... Yaprak senden incinmesin…Hayırlı Cumalar"



"Bugün sizi Allah'a yaklaştırsın ve kalbinizi O'nun sevgisi ve bereketiyle doldursun."



"Ramazan, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun, hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Cumanız Mübarek Olsun. Hayırlı Cumalar."