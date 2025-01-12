Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2025 bayram tarihleri

Hem dini vecibelerini yerine getirmek için plan yapmak hem de 2025 yaz tatili programlarına şimdiden şekil vermek isteyen vatandaşlar, geçtiğimiz yıl haziran ayında idrak edilen Kurban Bayramı'nın ve nisan ayına denk gelen Ramazan Bayramı'nın 2025 tarihlerine odaklandı.