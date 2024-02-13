Ramazan'a kaç gün kaldı? 2024 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

Her yıl, bir önceki yıla göre biraz daha geriye doğru gelen ramazan ayı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hicri takvim aracılığıyla hesaplanıyor. 2024 Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslümanların oruç ibadetini idrak ettiği mübarek Ramazan ayının başlayacağı tarih, 2024 dini günler takvimi ile Diyanet tarafından açıklanmıştı. Peki, Ramazan'a kaç gün kaldı? 2024 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

Ramazan'a kaç gün kaldı? 2024 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? - 1

Vatandaşlar 2024 Ramazan ayı tarihine odaklandı. Bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde hissedildiği yılın en hayırlı ayı olarak büyük özlemle beklenen Ramazan, bu yıl mart ayında idrak edilecek. İşte, 2024 ramazan ayı takvimi...

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan'a kaç gün kaldı? 2024 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? - 2

2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; 2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. Ramazan ayı bu sene 11 Mart günü başlayacak.

13 Şubat 2024 tarihini baz alınca Ramazan ayının başlamasına 27 gün kaldı.

Ramazan'a kaç gün kaldı? 2024 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? - 3

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Gelecek yıl yani 2024'de Ramazan Bayramı 10 Nisan tarihinde idrak edilemeye başlanacak.

Ramazan'a kaç gün kaldı? 2024 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? - 4

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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