Ramazan'a kaç gün kaldı? 2024 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?
Her yıl, bir önceki yıla göre biraz daha geriye doğru gelen ramazan ayı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hicri takvim aracılığıyla hesaplanıyor. 2024 Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslümanların oruç ibadetini idrak ettiği mübarek Ramazan ayının başlayacağı tarih, 2024 dini günler takvimi ile Diyanet tarafından açıklanmıştı. Peki, Ramazan'a kaç gün kaldı? 2024 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?
Vatandaşlar 2024 Ramazan ayı tarihine odaklandı. Bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde hissedildiği yılın en hayırlı ayı olarak büyük özlemle beklenen Ramazan, bu yıl mart ayında idrak edilecek. İşte, 2024 ramazan ayı takvimi...