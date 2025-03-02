Ramazanda beklenen ilgiyi göremedi: Birçok balık türü tezgahlardaki yerini koruyor
Ramazan ayında da balık çeşitleri tezgahları süslemeye devam ederken, ilk gün balığa ilgi düşük kaldı. Trabzon Balıkçılar Hali’nde hamsinin kilosu 200, istavrit 100, mezgit 150, sargan ve barbun 300, çinekop 400, çupra ve somon 350, levrek ise 400 liradan satışa sunuluyor. Balıkçılar, önümüzdeki günlerde satışların artmasını bekliyor. Sezon sonunun yaklaşmasına rağmen birçok balık türü de tezgahlardaki yerini koruyor.
"RAMAZAN BEREKETİYLE GELDİ"
Balıkçı Ogün Mustafa Karslı sezonun bol ve bereketli devam ettiğini ifade ederek, “Ramazan ayı yine bereketi ile geldi. Zaten bereketli bir sezon geçirdik. Hamsi de palamut da boldu. Vatandaş balığa doydu. Fiyatı da uygundu. Artık sezonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu da balık çeşitliliğini ve yoğunluğu etkiliyor ama genel olarak istediğimiz gibi mezgit, hamsi, palamut ve barbun var.