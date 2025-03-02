Ramazanda beklenen ilgiyi göremedi: Birçok balık türü tezgahlardaki yerini koruyor

"RAMAZAN BEREKETİYLE GELDİ"

Balıkçı Ogün Mustafa Karslı sezonun bol ve bereketli devam ettiğini ifade ederek, “Ramazan ayı yine bereketi ile geldi. Zaten bereketli bir sezon geçirdik. Hamsi de palamut da boldu. Vatandaş balığa doydu. Fiyatı da uygundu. Artık sezonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu da balık çeşitliliğini ve yoğunluğu etkiliyor ama genel olarak istediğimiz gibi mezgit, hamsi, palamut ve barbun var.