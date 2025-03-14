Ramazan'da en çok tercih edilen tatlılar arasında: Kilosu bin 100 liradan başlıyor
Bolu'da iftar sonrası tatlı keyfi yapmak isteyen vatandaşlar, tatlıcılara akın ediyor. Özellikle sütlü tatlılar tercih edilirken, mekik baklava ve Dubai baklavası da en çok rağbet gören tatlılar arasında yer alıyor.
Bolu'da iftarın ardından tatlıcıların yolunu tutan vatandaşların en çok tercih ettiği lezzet mekik baklava oldu. 9 yıldır tatlı sektöründe hizmet veren Müslüm Kurt, Ramazan ayının bereketini yaşadıklarını ifade ederek, tatlıya olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.