Ramazanda ilgi arttı, 35 TL'ye satılıyor: Susuzluk giderici etkisi var, böbreklere de faydalı
Ramazan ayının başlamasıyla Gaziantep'te meyan şerbetine olan ilgi arttı. Kentte 6'ncı kuşak meyan şerbeti üreticisi olan Halil Gezer, iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetini üretip dededen miras kalan mesleği yaşatmaya devam ediyor.
Osmanlı döneminden günümüze kadar değerini koruyan ve Ramazan ayıyla birlikte yeniden ilgi odağı haline gelen meyan şerbeti, susuzluğu giderici etkisi, sindirimi kolaylaştırması, böbreklere faydalı olması ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi gibi özellikleriyle iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.