Ramazan'ın vazgeçilmezi 15 çeşidiyle tezgahta: Yoğun talep var
Ramazan ayı ile özdeşleşmiş hurma tezgahta yerini aldı. Çarşı pazara akın eden insanlar yoğunluk oluşturdu. İftar ve sahur alışverişi yapmak için çarşıya akın eden insanlar kapalı çarşı esnafının yüzünü güldürdü. Daha çok kahvaltılık ürünler tercih eden vatandaşlar Ramazan için alışveriş yaptı.
On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı ile özdeşleşmiş hurma, Bursa'daki çarşı ve pazarda yerini aldı. Kilosu 200 ile 400 lira arasında değişen hurma, 15 çeşidiyle tezgahları süsledi.