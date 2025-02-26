Ramazan'ın vazgeçilmezi 15 çeşidiyle tezgahta: Yoğun talep var

Kudüs hurması da sofralara görsellik katmasıyla dikkat çekiyor. Kudüs hurması 200 ile 400 lira arasında değişiyor. 200 liralık hurma 400 liralık hurmaya göre kötü değildir. Sadece boyut ve kıvırcık veya kabuklu olarak ayırdığımız için fiyatları farklı. Medine hurmaları da transfer maliyeti sebebiyle fiyatları biraz daha pahalı. Medine hurmaları daha değerli o yüzden fiyatları böyle oynuyor.





