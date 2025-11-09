Rana nine, Atatürk'ün verdiği soyadı 79 yıldır gururla taşıyor... "Her 10 Kasım'da dualar okurum"

Özdeş, kayınpederi Lütfi Müfit Özdeş'e soyadını veren, kayınpederinin sınıf ve silah arkadaşı Mustafa Kemal Atatürk'ü dualarla anıyor. Rana Özdeş, Mustafa Kemal Atatürk ile kayınpederi arasındaki arkadaşlığı kendisine eşi ve onun ailesinin anlattığını söyledi.

Kayınpederinin 1940 yılında hayatını kaybettiğini belirten Özdeş, kendisinin ise aileye 1946 yılında gelin geldiğini ifade etti.

Özdeş, eşi Cemal Özdeş'i 2006 yılında kaybettiğini ve 6 çocuklarının bulunduğunu dile getirdi.

Evlendiğinde aldığı ve 79 yıldan bu yana büyük bir gururla kullandığı soyadını Atatürk'ün verdiğini anlatılanlar sayesinde öğrendiğini ifade eden Özdeş, şöyle konuştu:

“Eşim aslen Kırşehirliydi. Atatürk'ün Kırşehir'e her gelişinde kayınpederimin çiftliğine uğrarmış. Daha sonra ailem Kadirli'ye göç edince Atatürk buraya da iki kez gelmiş. Kayınpederime soyadını Atatürk vermiş. 'Sana bir soy isim veriyorum, başka soy isim almayacaksın.' demiş. 'Ben kendi özümü veriyorum sana.' demiş. Ondan sonra kayınpederimin soyadı Özdeş olmuş.”