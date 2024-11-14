Randevular yüzde 100 doldu! 15 TL’lik ücret 7 bin TL'yi aşacak!
Eski tip sürücü belgelerini yenileme süresinde sona yaklaşılıyor. İstanbul'da bulunan ilçelerde randevu yoğunluğu yüzde 100'e ulaştı. İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016’dan önce düzenlenmiş ehliyetlerini yeni tip ehliyetle değiştirmeyen sürücüler için tanınan sürenin 31 Aralık 2024 tarihinde sona ereceğini açıklamıştı. Süre dolduktan sonra, eski ehliyetler geçersiz sayılacak ve yenileme yapmayan sürücüler yaptırımlarla karşılaşacak.
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca sürücü belgelerini değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerekiyordu.