Rapçi Çakal'ın hayranları birbirine girdi: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Rapçi Emirhan Çakal ve sosyal medya fenomeni arkadaşı İbrahim Tilaver, İstanbul'daki bir AVM'de yeni filminin tanıtımı ve hayran buluşmasına katıldı. İkili salondan ayrıldıktan sonra salonda tekmeli yumruklu kavga çıktı.
Emirhan Çakal
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan bir AVM'nin sinema salonunda dün akşam saatlerinde rapçi Emirhan Çakal, vizyona giren filminin tanıtımı kapsamında arkadaşı İbrahim Tilaver ile birlikte hayran buluşmasına katıldı.