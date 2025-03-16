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Rapçi Çakal'ın hayranları birbirine girdi: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Rapçi Emirhan Çakal ve sosyal medya fenomeni arkadaşı İbrahim Tilaver, İstanbul'daki bir AVM'de yeni filminin tanıtımı ve hayran buluşmasına katıldı. İkili salondan ayrıldıktan sonra salonda tekmeli yumruklu kavga çıktı.

Rapçi Çakal'ın hayranları birbirine girdi: Tekme ve yumruklar havada uçuştu - 1

Emirhan Çakal

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan bir AVM'nin sinema salonunda dün akşam saatlerinde rapçi Emirhan Çakal, vizyona giren filminin tanıtımı kapsamında arkadaşı İbrahim Tilaver ile birlikte hayran buluşmasına katıldı.

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TÜRKİYE HABERLERİ

Rapçi Çakal'ın hayranları birbirine girdi: Tekme ve yumruklar havada uçuştu - 2

İkili sinema salonundaki buluşmadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra filmi izleyenler arasında tartışma başladı.

Rapçi Çakal'ın hayranları birbirine girdi: Tekme ve yumruklar havada uçuştu - 3

Tartışma yerini tekmeli, yumruklu kavgaya bıraktı.

Rapçi Çakal'ın hayranları birbirine girdi: Tekme ve yumruklar havada uçuştu - 4

Salonda yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Rapçi Çakal'ın hayranları birbirine girdi: Tekme ve yumruklar havada uçuştu - 5
Rapçi Çakal'ın hayranları birbirine girdi: Tekme ve yumruklar havada uçuştu - 6
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