Rapçi Canbay'ın olduğu araca ateş açıldı, genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı öldü! Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
20.03.2026 14:10
İHA
İstanbul'da ünlü rapçi Canbay bulunduğu araca yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Kubilay Kaan Kundakçı isimli genç futbolcu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak sosyal medya ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı.
ÇAKARLI ARAÇLA GELDİLER
Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye'de bulunan Sıddık Sokak'ta meydana geldi.
İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan kişilerle görüşmek üzere bir araya gelen grup arasında tartışma çıktı.
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren gruptakilerin iki araçla geldiği, araçlardan birinde çakar bulunduğu iddia edildi.
GENÇ FUTBOLCU ÖLDÜ
Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine gelen biri çakarlı olduğu öne sürülen iki araçtaki şüpheliler tarafından silahla ateş açıldı.
Açılan ateş sonucu Kars 36 Spor forması giyen 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı.
Yaralı genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
"MÜZİSYENLER ARASINDA İLİŞKİ TARTIŞMASI YAŞANDI" İDDİASI
İddiaya göre olay, müzisyenler arasında yaşanan bir ilişki tartışmasının ardından gelişti.
Rapçi Canbay'ın eski sevgilisi olduğu öne sürülen Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak için ortak arkadaşları üzerinden iletişim kurduğu, bu kapsamda Kubilay Kundakçı'dan arabuluculuk yapmasının istendiği öne sürüldü.
"SALDIRIYI YENİ SEVGİLİ GERÇEKLEŞTİRDİ" İDDİASI
İçerisinde müzisyen Rapçi Canbay'ın da bulunduğu araca yönelik düzenlenen silahlı saldırıda, genç futbolcu öldü.
Olayı Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisinin gerçekleştirdiği iddia edilirken, Kalaycıoğlu'nun da polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
"OĞLUM ARABULUCULUK İÇİN GELMİŞ"
Kubilay Kundakçı'nın babası, oğlunun olayla hiçbir ilgisinin olmadığını öne sürerek, "Bayram izni için buraya gelmişti. Arkadaşları arabuluculuk yapması için çağırmış. 'Aleyna ablan seni dinler' diyerek ricada bulunmuşlar." diye konuştu.
Oğlunun cinayetten önce bir müzik stüdyosuna gittiğini anlatan acılı baba, "Arabada bekledikleri sırada iki araç geliyor. Araçlardan birinin çakarlı olduğu kesin. Çıkan tartışma sonucunda silahlar patlıyor ve oğlum vuruluyor." ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.