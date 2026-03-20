Rapçi Canbay'ın olduğu araca ateş açıldı, genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı öldü! Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında

Kubilay Kundakçı'nın babası, oğlunun olayla hiçbir ilgisinin olmadığını öne sürerek, "Bayram izni için buraya gelmişti. Arkadaşları arabuluculuk yapması için çağırmış. 'Aleyna ablan seni dinler' diyerek ricada bulunmuşlar." diye konuştu.

Oğlunun cinayetten önce bir müzik stüdyosuna gittiğini anlatan acılı baba, "Arabada bekledikleri sırada iki araç geliyor. Araçlardan birinin çakarlı olduğu kesin. Çıkan tartışma sonucunda silahlar patlıyor ve oğlum vuruluyor." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.