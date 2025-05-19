Rapor parası ne zaman yatar? Rapor parası (iş göremezlik raporu) nasıl alınır?
Rapor parası olarak bilinen ancak işçilerin iş göremezlik rapor parası, belirli durumlarda söz konusu olabilir. İş göremezlik ödemesi için çalışanın durumunu belirten doktor raporu ile SGK'ya başvuruda bulunmalı. Peki, kimler rapor parası alabilir? Rapor parası ne kadar?
İş göremezlik raporu için işçinin SGK'ya başvuruda bulunması gerekiyor. Rapor parası hesaplamasında kişinin tedavi şeklinin yan sıra işçinin son 3 aydaki aldığı ödemeler dikkate alınır. İş göremezlik başvurusu ardından e-Devlet üzerinden sorgulama işlemi yapılır. İşte, rapor parası hakkında detaylar...