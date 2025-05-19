Rapor parası ne zaman yatar? Rapor parası (iş göremezlik raporu) nasıl alınır?

Rapor parası olarak bilinen ancak işçilerin iş göremezlik rapor parası, belirli durumlarda söz konusu olabilir. İş göremezlik ödemesi için çalışanın durumunu belirten doktor raporu ile SGK'ya başvuruda bulunmalı. Peki, kimler rapor parası alabilir? Rapor parası ne kadar?

Rapor parası ne zaman yatar? Rapor parası (iş göremezlik raporu) nasıl alınır? - 1

İş göremezlik raporu için işçinin SGK'ya başvuruda bulunması gerekiyor. Rapor parası hesaplamasında kişinin tedavi şeklinin yan sıra işçinin son 3 aydaki aldığı ödemeler dikkate alınır. İş göremezlik başvurusu ardından e-Devlet üzerinden sorgulama işlemi yapılır. İşte, rapor parası hakkında detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

Rapor parası ne zaman yatar? Rapor parası (iş göremezlik raporu) nasıl alınır? - 2

RAPOR PARASI NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Geçici iş göremezlik ödeneği ya da rapor parası, işçinin iş kazası, meslek hastalığı geçirmesi ya da hastalık, annelik durumlarından ötürü işe gelememe hallerinde maruz kaldığı gelir kaybını önlemek amacıyla ödenir.

Rapor parası ne zaman yatar? Rapor parası (iş göremezlik raporu) nasıl alınır? - 3

İŞ GÖREMEZLİK RAPORU NASIL ALINIR?

Söz konusu rapor, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen hastanelerde buna yönelik görevlendirilen doktorlar tarafından düzenlenir. Raporu, devlet ve üniversite hastanelerinden veya SGK anlaşmalı özel hastanelerden elde etmek mümkündür. Raporun geçerli olabilmesi için bir yıl içinde 90 gün prim yatmış olması gerekir. Meslek hastalığı olan çalışanın ise hastalığının uzman doktorlar tarafından raporlanması gereklidir.

Rapor parası ne zaman yatar? Rapor parası (iş göremezlik raporu) nasıl alınır? - 4

RAPOR PARASI NE ZAMAN ÖDENİR?

İş kazası gerekçesiyle rapor alan sigortalı çalışanlara SGK tarafından her gün ödeme yapılır. Ödemeler, raporun SGK’ya iletilmesinden sonra en fazla 15 günde PTT üzerinden yatırılır.

Rapor parası ne zaman yatar? Rapor parası (iş göremezlik raporu) nasıl alınır? - 5

RAPOR PARASI NE KADAR?

Rapor parası için rapordan önceki son 3 ayda gerçekleşen ödeme bilgileri dikkate alınır. Son 3 ayda çalışma olmadığı durumlarda önceki tarihlere gidilir. Prim ve ikramiye gibi ödemeler de hesaplamada etkilidir. Ödemelerin tamamı toplam gün sayısına bölünür. Bu sayı raporlu olunan gün sayısının 2 eksiği ile çarpılır. Tedavi şekline göre de hesap edilir.

Yatarak veya ayakta tedavi durumuna göre ödeme değişir. Yatarak tedavi edilme durumunda günlük kazancın yarısı kadar, ayakta tedavide ise günlük kazancın üçte ikisi kadar ücret ödemesi yapılır.

DAHA FAZLA GÖSTER