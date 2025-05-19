Rapor parası ne zaman yatar? Rapor parası (iş göremezlik raporu) nasıl alınır?

RAPOR PARASI NE KADAR?

Rapor parası için rapordan önceki son 3 ayda gerçekleşen ödeme bilgileri dikkate alınır. Son 3 ayda çalışma olmadığı durumlarda önceki tarihlere gidilir. Prim ve ikramiye gibi ödemeler de hesaplamada etkilidir. Ödemelerin tamamı toplam gün sayısına bölünür. Bu sayı raporlu olunan gün sayısının 2 eksiği ile çarpılır. Tedavi şekline göre de hesap edilir.



Yatarak veya ayakta tedavi durumuna göre ödeme değişir. Yatarak tedavi edilme durumunda günlük kazancın yarısı kadar, ayakta tedavide ise günlük kazancın üçte ikisi kadar ücret ödemesi yapılır.