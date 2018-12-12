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Raydan çıkan vagon işyerine çarptı

Anadolu Ajansı

Kars'ta bir yük treninin vagonu manevra sırasında raydan çıktı. İş yerine çarpan vagon hasara neden oldu.

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    Kars'ta yük boşaltmak için geldiği garda manevra yapan bir yük treninin vagonu raydan çıktı.
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    Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Kars Tren Garı'na gelen yük treni yükünü boşalttıktan sonra manevra yaparken boş vagonlarından biri raydan çıktı.
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    Raydan çıkan vagon boş iş yerine çarptı. Hasarın oluştuğu kazada diğer vagonlar da TCDD görevlilerince çekildi.
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    Olay yerine gelen polis ekipleri vagonun raydan çıktığı alanı şerit içine aldı. Gardaki görevliler alanda inceleme yaptı.
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    Kaza yapan vagonun çekilmesi için vinç çağrılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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