Raylara girdi, metro seferleri durdu

Bursa'da tren raylarına giren köpek metro seferlerinin aksamasına sebep oldu. Raylara giren itfaiye ekiplerinin köpeği yakalamasıyla seferler yeniden normale döndü.

İHA 30.03.2021 - 11:56

Raylara girdi, metro seferleri durdu - 1
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kültürpak Metro istasyonunda raylara giren köpek, ulaşımın aksamasına sebep oldu.
Raylara girdi, metro seferleri durdu - 2
Köpeğe zarar vermemek için metro seferleri dakikalarca aksadı.
Raylara girdi, metro seferleri durdu - 3
Bursa Büyükşehir İtfaiye ekipleri raylara girerek köpeği yakaladı.
Raylara girdi, metro seferleri durdu - 4
Köpek daha sonra hayvan barınağına götürüldü. Köpeğin yakalanmasının ardından metro seferleri kaldığı yerden devam etti.
Raylara girdi, metro seferleri durdu - 5
Raylara girdi, metro seferleri durdu - 6

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