Rebiülevvel ayı ağustos ayı itibariyle idrak edilecek: Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak?
2025 yılında İslam dünyası, manevi değeri yüksek aylardan biri olan Rebiülevvel ayına ağustos ayında giri yapılacak. Manevi atmosferin yoğun yaşandığı Rebiülevvel ayında, Müslümanlar ibadet, dua, salavat ve yardımlaşma ile bu mübarek günleri değerlendirecek. Peki, Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak?
İslam alemi, Safer ayının ardından büyük bir huşu ve duygusallıkla üç aylık manevi yolculuğun ilk adımı olan Rebiülevvel ayına giriyor. 2025 yılında, Rebiülevvel ayı 24 Ağustos 2025 Pazar günü başlayacak.