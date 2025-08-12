Rebiülevvel ayı ağustos ayı itibariyle idrak edilecek: Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak?

2025 yılında İslam dünyası, manevi değeri yüksek aylardan biri olan Rebiülevvel ayına ağustos ayında giri yapılacak. Manevi atmosferin yoğun yaşandığı Rebiülevvel ayında, Müslümanlar ibadet, dua, salavat ve yardımlaşma ile bu mübarek günleri değerlendirecek. Peki, Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak?

İslam alemi, Safer ayının ardından büyük bir huşu ve duygusallıkla üç aylık manevi yolculuğun ilk adımı olan Rebiülevvel ayına giriyor. 2025 yılında, Rebiülevvel ayı 24 Ağustos 2025 Pazar günü başlayacak.


Bu ay, Hazreti Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumunu, hicreti ve vefatını içeren önemli hadiselerin yaşandığı mübarek bir dönem olarak İslam tarihinin kalbinde yer alır.

REBİÜLEVVEL AYI İBADETLERİ

Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi (Mevlid Gecesi) ise iki rekat namaz kılınır.

