Rebiülevvel ayı başladı
İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Rebiülevvel Ayı, 24 Ağustos 2025 Pazar günü başladı. İslam tarihinde rebîülevvel ayının önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12’sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği oluşturmuştur.
Rebiülevvel Ayı, hicri takvimin üçüncü ayı olup İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahiptir. Bu ayda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) doğmuş, hicret gerçekleşmiş ve Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanmıştır. Müslümanlar için en özel günlerden biri olan Mevlid Kandili de bu ayda idrak edilir.