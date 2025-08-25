Rebiülevvel ayı başladı

İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Rebiülevvel Ayı, 24 Ağustos 2025 Pazar günü başladı. İslam tarihinde rebîülevvel ayının önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12’sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği oluşturmuştur.

Rebiülevvel ayı başladı - 1

Rebiülevvel Ayı, hicri takvimin üçüncü ayı olup İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahiptir. Bu ayda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) doğmuş, hicret gerçekleşmiş ve Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanmıştır. Müslümanlar için en özel günlerden biri olan Mevlid Kandili de bu ayda idrak edilir.

Rebiülevvel ayı başladı - 2

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BİTECEK?

2025 yılında Rebiülevvel ayı, 24 Ağustos Pazar günü başlamış olup, 22 Eylül Pazartesi günü sona erecek. Bu tarihten itibaren hicri takvimin dördüncü ayı olan Rebiülahir başlayacak.

Rebiülahir, Hicri takvime göre yılın dördüncü ayıdır. Rebiülsani (ikinci Rebi) olarak da geçer. Rebi Arapça bahar demektir. Hicri Takvim'de kamerî usule göre Safer ayından sonra üçüncü aya rebîü'l-evvel ondan sonraki aya rebîü'l-âhir denir. Kelime manası, bahar yağmuru, bahar, bolluk ve bereket'tir. Rebi, (Arapça) mevsim adı olarak kullanılır.

Rebiülevvel ayı başladı - 3

REBİÜLEVVEL AYININ ANLAM VE ÖNEMİ

Rebiülevvel ayında Kur’an-ı Kerim okumak, nafile oruç tutmak, salavat getirmek, sadaka vermek ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak tavsiye edilen ibadetler arasındadır. Bu ibadetler, Peygamberimizin doğum sevincini yaşatırken onun sünnetine daha sıkı sarılmaya da vesile olur.

Rebiülevvel ayı başladı - 4

Tarih boyunca birçok önemli olaya sahne olan bu mübarek ay, her yıl hicri takvime göre farklı günlere denk gelir ve Müslümanlar için manevi bir yenilenme fırsatı sunar.

