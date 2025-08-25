Rebiülevvel ayı başladı

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BİTECEK?

2025 yılında Rebiülevvel ayı, 24 Ağustos Pazar günü başlamış olup, 22 Eylül Pazartesi günü sona erecek. Bu tarihten itibaren hicri takvimin dördüncü ayı olan Rebiülahir başlayacak.



Rebiülahir, Hicri takvime göre yılın dördüncü ayıdır. Rebiülsani (ikinci Rebi) olarak da geçer. Rebi Arapça bahar demektir. Hicri Takvim'de kamerî usule göre Safer ayından sonra üçüncü aya rebîü'l-evvel ondan sonraki aya rebîü'l-âhir denir. Kelime manası, bahar yağmuru, bahar, bolluk ve bereket'tir. Rebi, (Arapça) mevsim adı olarak kullanılır.